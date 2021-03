Com Paolla Oliveira, Ambev lança linha de shots funcionais for/me

A fabricante de bebidas Ambev lança a for/me, marca de bebida funcional natural, feita sem conservantes artificiais, sem adição de açúcar e com vitaminas. Desenvolvida no Brasil por nutricionistas e nutrólogos, a novidade chega para atender consumidores que buscam opções de suplementos alimentares.

A bebida foi lançada em três versões: Enhance for/me, que pretende contribuir para aumentar a imunidade; Charge for/me, para melhorar a disposição; e Chill for/me, que foca no relaxamento.

"For/me nasceu do entendimento das necessidades dos consumidores, que indicaram a busca por opções de bebidas que tenham algum benefício: seja contribuir para aumentar a imunidade ou mesmo auxiliar na disposição e no relaxamento", afirma Annelise Alves, diretora de saudabilidade da divisão de não alcoólicos da Ambev.

O segmento de saudabilidade e funcionalidade da Ambev tem ainda outros lançamentos anteriores, como o Guaraná Natu, refrigerante que não tem adição de açúcar ou conservantes e é produzido somente com ingredientes de origem natural; e a primeira linha de bebidas funcionais antioxidante da marca do bem, as Super Infusões, voltada hidratação e consumo de vitamina C, sem adição de açúcar e sem corantes ou conservantes artificiais.

A atriz Paolla Oliveira é embaixadora da marca for/me. Por ser adepta a uma rotina agitada, mas sadável, ela participou da concepção do produto e, ao lado da equipe da marca, está envolvida nas discussões sobre todos os detalhes da novidade.

"Gosto de ampliar as possibilidades da minha carreira, e poder cocriar o for/me me deixou muito feliz, já que é um assunto que está no meu dia a dia. Sempre preciso ter comigo produtos fáceis de consumir e encontrei no for/me uma maneira de nutrir o meu organismo", afirma a atriz.

Os produtos podem ser encontrados no site e em lojas, supermercados e farmácias de São Paulo e do Rio de Janeiro. O preço sugerido é R$ 5,99.