Com Nestlé, BRF e Boticário na carteira, Grupo HÜK estreia mirando R$ 100 milhões em 2025

O mercado de comunicação ganhou um novo player com o lançamento, em maio, do Grupo HÜK. Resultado da fusão entre as agências Y’all e Energia.Ag, e da criação da agência Influência, a holding nasce com a proposta de desenvolver estratégias integradas que conectam branding, publicidade, digital, mídia, trade, live marketing e influência.

Com assinatura “Atenção é valor de marca”, o grupo aposta na convergência de disciplinas para encurtar caminhos entre marcas e consumidores. O nome, escrito com grafia escandinava, é derivado do termo inglês hook (“gancho”). Para Ricardo Rocha, CEO da Energia.Ag, a escolha traduz o objetivo central da operação: “Curto, sonoro e direto, o nome representa nossa essência: capturar e manter a atenção das pessoas com ideias que grudem na memória e construam marca. Queremos fisgar a atenção e transformá-la em valor real para nossos clientes", diz.

A aproximação entre as agências começou ainda na criação da Y’all, quando a Energia.Ag foi responsável pelo nome e identidade visual da marca. “Brincamos que eles começaram como nossos clientes”, diz o CEO da agência, especializada em estratégia de marca e publicidade.

Desde então, as duas empresas atuaram juntas em projetos como a concorrência 360 da Ferrero, em 2023, e a conquista da conta da Shark Ninja, em 2024. “O trabalho de uma empresa complementa o da outra”, afirma Yuji Nakamura, sócio-diretor da Y’all, que há quatro anos atua com eventos, ativações, trade marketing e campanhas promocionais.

Aposta na influência

A Influência, terceiro pilar da holding, é uma agência recém-criada com foco em marketing de influência. Cofundada pelo criador de conteúdo e empresário Vini Martinez, nasce como resposta à forma como o consumidor passou a se relacionar com marcas por meio dos criadores digitais.

“A Influência surge diante dessa mudança de foco do público, que hoje é fortemente atraído por esse tipo de comunicação”, diz Nakamura. “Integrar essa disciplina ao grupo é estratégico para fechar o ciclo entre propósito, presença e influência real na cultura. Não basta ser lembrado, é preciso ser seguido, reverberado e desejado.”

A agência se propõe a atuar como ponte entre marcas e influenciadores. “Meu desafio é trazer uma leitura legítima do universo da influência e da cultura digital, vivenciando as plataformas e buscando o equilíbrio entre engajamento e valor de marca, atendendo os clientes desde o planejamento até a entrega”, afirma Martinez.

A ideia de criar a Influência surgiu após os sócios identificarem uma lacuna no mercado — que, segundo dados da Statista, deve movimentar US$ 33 bilhões globalmente em 2025, com crescimento de 36%. “Agências tradicionais tendem a priorizar os talentos dos próprios squads, já que também gerenciam a carreira desses influenciadores”, observa Rocha.

Para os sócios, esse modelo muitas vezes deixa os interesses das marcas em segundo plano. “Muitas dessas agências nascem da gestão artística e focam mais no que é melhor para o creator. Já a Influência foi criada com outro foco: nosso olhar parte do cliente e da estratégia de marca”, complementa Nakamura.

A abordagem é construída em parceria com os criadores de conteúdo. “Ninguém entende melhor o público do influenciador do que ele mesmo. Em geral, as marcas ainda os veem apenas como mídia e, muitas vezes, o briefing chega engessado. A gente compartilha a mensagem e espera do influenciador a melhor forma de transmiti-la”, completam os sócios.

Diferencial de mercado

Diferentemente do modelo tradicional de agência 360, o Grupo HÜK adota uma estrutura com base em times especializados que operam de forma integrada. Segundo a holding, esse formato permite entregas mais estratégicas e precisas, alinhadas à visão global dos clientes. Um dos principais objetivos é unificar a mensagem das marcas, reduzindo a interferência de intermediários e encurtando o caminho entre planejamento e execução.

“Quando atuamos de forma integrada, o foco está muito mais na performance do cliente do que na verba”, afirma Rocha. Ele reforça que, dentro do grupo, “não há disputa por orçamento entre as agências”. Essa lógica de operação, complementa, permite presença estratégica nos pontos de contato mais relevantes: “Onde a atenção do seu cliente estiver, alguma das três agências vai estar”.

Um exemplo dessa atuação conjunta foi a campanha da Shark Ninja, marca americana de cuidados pessoais e limpeza doméstica, estrelada por Marina Ruy Barbosa. A ação alcançou o consumidor em diferentes frentes — dos materiais no ponto de venda, desenvolvidos pela Y’All, à estratégia de mídia conduzida pela Energia.Ag e às ativações com influenciadores, a cargo da Influência.

"Recentemente, a Y’All venceu uma concorrência da Duracel, e o grupo apresentou uma estratégia combinando mídia e influência que foi adotada pelo cliente, resultando na alocação de verba para essas frentes", diz Nakamura.

Entre os clientes do Grupo HÜK estão AstraZeneca, BRF, Colgate, GSK, Grupo Bimbo, Grupo Boticário, Nestlé e Shark Ninja. A holding projeta faturar R$ 100 milhões em 2025 e prevê dobrar de tamanho até 2028.

Em 2024, o faturamento combinado das três agências que compõem o grupo somou aproximadamente R$ 88 milhões — sendo R$ 50 milhões da Energia.Ag, R$ 28 milhões da Y’ALL e R$ 10 milhões da Influência, que operou por apenas três meses. A expectativa é que a nova agência represente 15% da receita já no primeiro ano completo de atuação.

O grupo conta com mais de 110 colaboradores internos e cerca de 350 profissionais nas equipes de campo. Com estrutura híbrida, opera por meio de núcleos especializados e squads formados por talentos das três agências. Desde junho de 2025, as operações foram unificadas em um único escritório, na região da Faria Lima, em São Paulo.