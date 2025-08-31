Com Bortoleto, Porto usa paixão nacional por carros para acelerar estratégia de marketing

A Porto Seguro estreia neste domingo, 31, uma nova campanha estrelada por Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Fórmula 1 patrocinado pela companhia. O filme mostra o momento em que o atleta conquista seu primeiro carro para uso diário, assegurado pela Porto.

A peça será exibida no intervalo do Grande Prêmio da Holanda e marca mais um passo da seguradora no automobilismo, expresso na assinatura: “Onde tem paixão por carros, tem Porto Seguro. Porto Seguro Auto: o seguro de Gabriel Bortoleto e de milhões de brasileiros”.

O roteiro dá continuidade à campanha lançada em março, quando a avó do piloto narrou o sonho de vê-lo na Fórmula 1, em homenagem à sua estreia na categoria. “Agora trazemos outra fase da vida dele, fora das pistas, mas com a mesma paixão por carros”, diz Oliver Zselinszky Haider, superintendente de marketing da Porto. O contrato de patrocínio com Bortoleto foi renovado por mais três anos.

A iniciativa faz parte da estratégia da seguradora de fortalecer sua presença no território automotivo. Ao escolher o jovem como protagonista e porta-voz do seguro auto, a Porto busca associar sua marca à relação histórica do brasileiro com o primeiro carro. Aos 20 anos, Bortoleto simboliza esse momento de transição para uma nova geração.

“O brasileiro ama carro. É o sonho de tirar a carteira de motorista. O Gabriel é um ponto central disso: um jovem dirigindo um carro, com o seu primeiro seguro, e sendo o nosso ídolo”, diz Haider.

Para a produção, a Porto contou com o apoio da Audi, que emprestou um R8 para as filmagens. A escolha reforça a ligação do piloto com a montadora, já que a equipe Sauber — pela qual Bortoleto corre — passará a se chamar Audi a partir de 2026. Além do filme, com inserções previstas durante a transmissão dos GPs, a campanha inclui mídia externa (OOH) e comunicações exclusivas para colaboradores e corretores.

Estratégia de marketing e territórios

A Porto reorganizou sua arquitetura de marca há quatro anos, com a criação das verticais Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde e Porto Serviços. Desde então, passou a direcionar os investimentos de marketing para quatro territórios: cultura do carro, que abriga a campanha com Gabriel Bortoleto, além de entretenimento, educação e saúde e bem-estar.

“Grande parte dos recursos está concentrada nesses territórios, sempre com foco no corretor e no cliente para gerar relevância e resultado”, afirma Haider, que não divulga valores de investimento. “Não se trata apenas de patrocínio, mas de ações que envolvem campanhas, relacionamento, experiências e mídia. O pacote da Fórmula 1, por exemplo, reúne Bortoleto, campanhas, banco e seguros. Como negociamos mídia e patrocínio em conjunto, não faz sentido isolar números.”

No território do carro, que concentra a maior fatia do orçamento, a companhia reúne patrocínios como Fórmula 1, Porsche Cup e Rally dos Sertões, além de produtos que vão da Azul Seguros, voltada a veículos de entrada, ao Porto Seguro Auto Premium.

“Queremos que o cliente olhe para a Porto e diga: sou apaixonado por carro e também quero ter Porto”, afirma Haider

Entre as iniciativas recentes, a pré-venda de ingressos do GP de São Paulo para clientes do Porto Bank esgotou em seis minutos. Em novembro, a companhia terá uma arquibancada própria com capacidade para quase 5 mil pessoas, além de área de paddock e espaços exclusivos para clientes. “Será a primeira vez que estaremos em praticamente todos os eventos do final de semana em Interlagos. É um grande teste de operação para nós”, diz o executivo.

Oliver Zselinszky Haider, superintendente de marketing da Porto: “É difícil separar o que é marketing. Prestadores, atendimento e digitalização também entregam valor de marca.” (Divulgação)

Para além de uma seguradora

Aos 80 anos, a Porto é uma das marcas mais lembradas em seguros no Brasil. O desafio atual do marketing, no entanto, é ampliar essa percepção. “Nosso objetivo é mostrar que a Porto funciona como um ecossistema, com mais de 130 produtos e serviços em áreas como automóvel, residência, saúde, banco e assistência, capaz de acompanhar todas as fases da vida do cliente”, afirma Haider.

Nesse processo, o corretor ocupa posição central. São cerca de 45 mil profissionais cadastrados, dos quais quase metade já atua de forma multiproduto. “Ele não vende mais só seguros. Pode oferecer desde serviços residenciais, como um chaveiro, até previdência, saúde ou cartão de crédito. Queremos que seja quase um secretário de vida do cliente”, diz Haider.

Os quatro territórios de atuação funcionam como uma plataforma contínua de campanhas e patrocínios. No entretenimento, por exemplo, a empresa mantém o Teatro Porto, que completou 10 anos em 2025 e se consolidou como hub cultural e educacional, recebendo peças, shows e debates.

A companhia também patrocina o festival The Town, onde promove ativações para clientes e corretores. O lounge terá dois andares, karaokê, montanha-russa patrocinada e brindes como capa de chuva e protetor de tênis. A ação integra a campanha de incentivo Fecha com a Porto, que premia corretores de todo o país com experiências no evento.

A Porto também será responsável pela operação dos postos médicos do festival, via Porto Saúde. “Nosso objetivo é reforçar a ideia de cuidado em cada detalhe. Até equipes terceirizadas de saúde e apoio passam por treinamento no nosso ‘jeito Porto’ para garantir a experiência do público”, afirma Haider.

No território da educação, além do patrocínio ao Fronteiras do Pensamento, a companhia utiliza o Teatro Porto como palco para eventos proprietários. Já em saúde e bem-estar, patrocina o circuito Track&Field Experience, com mais de 200 corridas no Brasil ao longo do ano, e promove provas próprias como a Blue Run. “Isso nos permite impactar clientes e corretores até em cidades menores, reforçando a presença constante da marca”, diz o executivo.

No fim de setembro, a Porto participará do Conec, congresso nacional de corretores, considerado um dos principais momentos de relacionamento com esse público.

Impacto nos negócios

O balanço do segundo trimestre de 2025 registrou lucro líquido de R$ 878 milhões para a Porto, crescimento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita total alcançou R$ 10 bilhões, com alta de 12%, e o retorno sobre o patrimônio (ROAE) consolidado subiu para 24,6%, frente a 18,4% um ano antes. O desempenho foi puxado pelo avanço das verticais Porto Saúde e Porto Bank, além da tradicional Porto Seguro, com redução da inadimplência, expansão da carteira de clientes e ganhos de eficiência operacional.

Para Haider, marketing e operação caminham juntos. “É difícil separar o que é resultado do marketing. Prestadores, atendimento e digitalização também são marketing, porque impactam o cliente. Um prestador que vai à casa e resolve um problema com rapidez entrega valor de marca tanto quanto uma campanha”, afirma.

Ele cita como exemplo a digitalização pelo aplicativo, que aumenta a chance de o cliente contratar novos produtos. “A área de marketing trabalha em conjunto com dados, vendas e clientes para segmentar campanhas, ser mais assertiva e converter mais. Isso gera impacto direto no negócio”, explica.

A valorização de marca acompanha esse movimento. “Fomos a terceira marca que mais cresceu em valor no Brasil e uma das mais fortes no ranking da Brand Finance. Esse resultado não vem só do marketing, mas da combinação de produto, atendimento, experiência e consistência da companhia”, afirma.

Para o executivo, o conceito de marketing inclui toda a experiência entregue ao cliente — e nisso os prestadores têm papel decisivo. Ele destaca o centro de treinamento em São Paulo, que simula situações de residência e serviços automotivos. “É um galpão maravilhoso, parece que você está na Disney, com todos os tipos de torneiras, televisores e encanamentos. Os prestadores fazem aula de etiqueta e até de salvamento de bebês. Já vi casos de clientes encantados porque o prestador tocou piano durante uma visita ou colheu frutas no quintal. Para nós, isso também é marketing, porque entrega valor de marca na ponta.”