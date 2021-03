Coca-Cola patrocina prova no Big Brother Brasil e quem se dá bem é a Pepsi

Na noite desta quinta-feira a fabricante de bebidas Coca-Cola patrocinou no Big Brother Brasil 2021 uma ação que garante a liderança de um membro da casa durante uma semana, sendo que este indica outro participante ao "paredão" eliminatório.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

A prova de sorte foi ganha pela cantora Karol Conká ao formar a palavra "otimismo" com latas de Coca-Cola com letras estampadas. Os internautas, porém, não gostaram do resultado e passaram a compartilhar frases como "Vou parar de tomar Coca" ou "Agora só tomo Pepsi".

Apesar de "Coca" estar entre os assuntos mais comentados no Twitter ao meio dia desta sexta-feira, as pesquisas por Pepsi dispararam no Google nas horas seguintes a exibição do programa. Nas redes há comentários como "O marketing mais barato e bem feito da história da Pepsi".

-

No LinkedIn, a analista de social media Arielly Costa Falcão publicou a imagem acima junto com a análise: "A busca pelo termo Pepsi subiu - e ainda está subindo - absurdamente em pouco tempo. A marca está sendo citada em todos os cantos. O patrocínio (até onde sabemos) custou à Coca mais de 70 milhões. A reverberação positiva custou à Pepsi zero reais. Mais um exemplo muito bacana de como o impacto de uma marca pode respingar em outras, para o bem ou para o mal."

Marketing mais barato e bem feito da história da Pepsi. — Bruno Sartori (@brunnosarttori) February 12, 2021

Do ponto de vista do mercado, isso aqui é um pouco grave. Pepsi com mais menções que coca no Twitter. Ainda tem Guaraná com quase 60 mil menções. Claro q o branding gerado na prova bota isso no chinelo, mas vai ter reunião séria rolando essa semana na Globo. pic.twitter.com/makPHQzmva — Felipe Neto (@felipeneto) February 12, 2021