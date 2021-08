COB e Peak repudiam jogadores de futebol por não usarem agasalho no pódio

O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou neste domingo, 8, uma nota de repúdio à Confederação Brasileira de Futebol e aos jogadores da seleção masculina de futebol por sua atitude na cerimônia de entrega das medalhas da Olimpíada de Tóquio.

Depois de derrotar a Espanha por 2 x 1 na prorrogação na final, os jogadores subiram ao pódio para receber a medalha de ouro e descumpriram a determinação do COB de vestir o agasalho oficial da delegação fornecido pela empresa Peak - eles vestiram a camisa do time, da Nike, com a calça do uniforme oficial mas com a jaqueta amarrada na cintura.

Segundo a nota do COB, após o encerramento dos Jogos o comitê "tornará públicas as medidas que serão tomadas para preservar os direitos do Movimento Olímpico, dos demais atletas e dos nossos patrocinadores".

A Peak também se manifestou sobre o assunto em um post no perfil oficial da empresa no Instagram, pedindo que alguém seja responsabilizado pelo ocorrido.

"Parabenizamos o time brasileiro de futebol. No entanto, esperamos que este confronto não esteja nas manchetes amanhã. Confirmamos que houve um rumor que a Nike seja uma marca secundária da Peak e que fazemos parte da mesma companhia. Aqui confirmamos que somos empresas diferentes e não tínhamos nenhuma intenção de combinar a camisa deles com nossas calças no pódio", escreveu a Peak, em inglês.

"Alguém deve ser responsabilizado por isso e por colocar a Nike em uma situação embaraçosa. Nós somos a Peak. Eles são a Nike... De qualquer forma, os atletas estão de parabéns", completou.