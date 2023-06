Clube CMO discute colaborações entre marcas

As colaborações entre marcas estão aí há tempos, em todas as áreas. Os exemplos mais visíveis são na moda: Tiffany e Nike, Gucci e Adidas, Supreme e Louis Vuitton.... Mas não só. Em áreas diversas, e entre diferentes segmentos, temos casos de grande repercussão.

Esse foi o tema no mais recente encontro do Clube CMO, que aconteceu na quarta-feira 14, no espaço de eventos Casa DUPAC, em São Paulo. Participaram do debate Fernando Sodré, diretor de marketing do laboratório Cimed, e a consultora Camila Salek, sócia-fundadora da Vimer Experience Merchandising.

Sodré contou como foi pensada a collab com a Fini. A Cimed lançou versões do hidratante labial Carmed com o aroma das balas Beijinho, Dentadura e Bananas, com efeito gloss. A parceria foi um sucesso, ajudou a reforçar os benefícios do produto e criou awareness, segundo Sodré.

Salek contou, em sua visão, as premissas para o sucesso de uma parceria, em que todos os lados tenham benefícios. “A chance maior de dar certo é quando uma marca procura expansão de vendas e a outra busque rejuvenescimento da imagem. Ou seja, escala a branding”, disse a especialista.

