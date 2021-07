Clientes compraram meias, mas ganharam cupom de R$ 500 do Magalu

O Magalu surpreendeu 500 clientes nesta sexta-feira com a promoção “Presentão Para o Meu Pai”, uma ação nas redes sociais comandada pela Lu, influenciadora virtual da marca.

Durante a ação, Lu sugeriu que seus seguidores comprassem um par de meias como presente para o Dia dos Pais. Quem aceitou a sugestão — comprando a "lembrancinha" de apenas 10,99 reais — recebeu o par de meias e um vale-compras de 500 reais.

A ação faz parte do lançamento da promoção "Dia da Meia", que acontece em 3 de agosto, quando serão distribuídos milhares de cupons com 50% de desconto para compras no SuperApp do Magalu.

Aqui tá a SURPRESA! Uma meia exclusiva e MA-RA-VI-LHO-SA para o seu pai! 🤣 Mas, corra pq o estoque é limitado, só 500 pares de meias! 🧦 E já aviso: seu pai vai gostar MUITO! 😉 Depois ñ diga que eu ñ avisei! Da lembrancinha ao presentão, #TemNoMagalu 👉 https://t.co/W0QZYfGfUA pic.twitter.com/tRNez16AL9 — Lu do Magalu (em 🏡) (@magazineluiza) July 30, 2021

"A ação foi um gatilho para chamar a atenção das pessoas para o Dia da Meia, data que estamos criando no nosso calendário promocional”, diz Aline Izo, coordenadora de redes sociais e marca da empresa. “Adotamos o tom de humor, usando a meia — que é sinônimo de lembrancinha de Dia dos Pais — como oportunidade de comprar um presente pela metade do preço”.

A iniciativa também foi usada para divulgar o serviço de entrega rápida do Magalu, o “Piscou, Chegou”, que fez com que as primeiras meias vendidas chegassem em até 1 hora à casa dos clientes. O serviço, lançado em junho, já opera em 140 lojas de 30 municípios brasileiros.

Esses serviços de entrega rápida também têm sido aposta de outros grandes players do e-commerce, como Americanas e Mercado Livre.

Neste ano, a campanha do Dia dos Pais do Magalu terá ofertas que chegam a 40% de desconto em diversos produtos do site e do aplicativo. No Dia da Meia, em 3 de agosto, os cupons chegarão a 50% de desconto.

Nas compras acima de 99 reais no SuperApp, o frete é grátis. Entre os produtos com preços promocionais estão perfumes, cremes, celulares, livros, games e artigos esportivos.