Claro Empresas vai investir R$ 1 bilhão para ampliar plataforma de serviços em nuvem

Durante o Web Summit Rio, nesta segunda-feira, 28, a Claro Empresas anunciou o investimento de R$ 1 bilhão para a ampliação da sua plataforma de serviços em nuvem, Claro cloud. A iniciativa marca o início de um novo projeto da operadora, que pretende reforçar sua atuação no mercado de soluções digitais, além de conectividade e mobilidade.

A Claro cloud foi desenvolvida para atender empresas de diferentes tamanhos e setores, incluindo startups, e conta com parcerias com fornecedores globais como AWS, Oracle e Huawei. A plataforma também expande a oferta de serviços próprios da Claro.

De acordo com Mário Rachid, diretor-executivo de soluções digitais da Claro Empresas, a ampliação é o início de um projeto mais amplo. “Nosso objetivo é suportar, de forma única e transparente, a integração entre todos os provedores de nuvem, incluindo os excedentes dos nossos datacenters, e oferecer uma experiência prática, funcional, mais econômica e verdadeiramente multicloud para os nossos clientes”, diz.

O movimento reforça o novo posicionamento da marca, que busca unir a expertise em serviços digitais à conectividade. A companhia aposta na expansão para atingir não apenas grandes empresas e o setor público, mas também pequenas e médias companhias, que passam a ter acesso às mesmas tecnologias utilizadas pelas maiores companhias do país.

"Os investimentos realizados e os acordos fechados recentemente viabilizaram a formatação de uma plataforma de nuvem que consegue atender, com economia, flexibilidade e segurança, as necessidades das pequenas e médias empresas, independente do estágio do negócio e maturidade digital", afirma Roberta Godoi, CEO da Claro Empresas.

A nova Claro cloud promete oferecer interface única e pré-configurada, com recursos que permitem maior controle de custos, camadas adicionais de segurança e ferramentas de gestão. "Entre os diferenciais do Claro cloud está a previsibilidade dos custos dos recursos e o acesso ao time de consultores Claro Empresas, que apoia esses clientes na formatação da oferta que melhor atende suas necessidades específicas", diz Rachid.

Além do suporte tradicional dos canais de vendas, a Claro Empresas passa a oferecer um hub de soluções digitais. Nesse ambiente, os clientes poderão contratar soluções prontas para uso, com provisionamento imediato, sob demanda e a custos considerados acessíveis. O portfólio inicial inclui serviços como e-mail, armazenamento de dados, ferramentas de colaboração e sistemas de ERP.

A companhia escolheu o Web Summit Rio para fazer o anúncio, buscando reforçar a conexão com startups e empresas digitais. "Acreditamos que é o espaço ideal para nos conectarmos, inclusive, com as milhares de startups presentes", afirma a executiva. Segundo ela, as empresas participantes também poderão integrar suas soluções ao novo hub.

A operadora também destacou que as soluções hospedadas na Claro cloud terão visibilidade no portal da Claro, além do apoio dos times comerciais. O objetivo é ampliar o ecossistema de soluções digitais e acelerar a transformação digital das empresas clientes.

Com a expansão, a empresa pretende consolidar sua plataforma como alternativa para a gestão de infraestrutura, serviços, custos e observabilidade em nuvem, alcançando clientes de diferentes portes e setores, em diferentes estágios de maturidade digital.

A jornalista viajou a convite da Manychat

