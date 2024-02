Cirque du Soleil estreia novo espetáculo no Brasil: veja datas, horários e valor dos ingressos

O Cirque du Soleil volta ao Brasil em 2024. O grupo canadense com acrobatas de elite estreia em junho temporada do novo espétaculo Crystal, a 42ª criação da companhia e sua primeira experiência acrobática no gelo, que já foi vista por mais de 2 milhões de pessoas no mundo.

Patrocinada pela Porto, e realizada pela IMM Esporte & Entretenimento, a apresentação será realizada entre os meses de junho e outubro deste ano, nas cidades do Rio de Janeiro (de 13 a 23 de junho, na Rioarena), e de São Paulo (de 5 de julho a 6 de outubro, no Parque Villa-Lobos).

Na capital paulista, o espetáculo será apresentado na maior tenda que o Cirque du Soleil já trouxe para o Brasil. O espaço tem capacidade para 3582 lugares, ocupando 6300 m2 e com 20m de altura. Essa megaestrutura viajará em 45 containers e levará cerca de 30 dias para ser completamente instalada no local.

A pré-venda dos ingressos inicia em 22 de fevereiro para clientes do cartão de crédito Porto Bank, com desconto de 20% e parcelamento em até seis vezes. O benefício é concedido até o dia 10 de março e os interessados podem comprar até seis ingressos por CPF, em todos os setores.

Para o público em geral, a venda começa a partir do dia 12 de março, pelo site da Eventim e nas bilheterias oficiais das apresentações.

Na data, os clientes Porto também contarão com os benefícios de 10% de desconto e parcelamentos em até seis vezes. Para os demais cartões, os ingressos podem ser parcelados em até três vezes.

Crystal: Como será o novo espetáculo do Cirque du Soleil no Brasil?

Crystal promete uma experiência imersiva que combina a beleza da patinação no gelo com a emoção das acrobacias e performances aéreas.

O show reúne acrobatas e patinadores, atuando juntamente no gelo e no ar e combinando múltiplas habilidades. O público pode esperar testemunhar patinação sincronizada, estilo livre e patinação extrema ao lado de atos de circo tradicionais, como trapézio, alças aéreas e apresentações corpo a corpo.

Criado por Shana Carroll e Sebastien Soldevila, o espetáculo promete levar os espectadores a uma jornada de autodescoberta e adrenalina, por meio de um mundo de imaginação lúdica junto à protagonista do show, Crystal, que aprende a ver as coisas de maneira diferente.

Usando projeções visuais grandiosas no gelo (uma estreia do Cirque du Soleil) e trilha sonora que combina música pop com o som característico do Cirque du Soleil, a apresentação quer transportar os espectadores para uma experiência visual e auditiva memorável.

Confira locais, datas, horários e valor dos ingressos do Cirque du Soleil no Brasil

A nova temporada do Cirque du Soleil no Brasil acontece nos meses de junho a outubro de 2024. As apresentações serão realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Confira os detalhes abaixo:

Rio de Janeiro

. Temporada: de 13 a 23 de junho de 2024

. Local: Rioarena - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca

. Sessões e horários: terça, quarta e quinta-feira, às 21h; sexta, às 20h; sábado, às 13h*, 17h e 21h; domingo*, às 14h, 16h, 18h e 20h (*apenas em datas específicas)

. Abertura do local: 1h antes do show

. Capacidade: 6.017 lugares

. Duração: 2h, incluindo 25 minutos de intervalo

. Classificação: Livre. Menores de 15 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à alteração por decisão Judicial

. Acesso para deficientes: Acesso e assentos disponíveis.

Setores e Preços

. Silver Visão Parcial: R$ 180 (meia) e R$ 361 (inteira)

. Silver: R$ 190 (meia) e R$ 380 (inteira)

. Platinum Visão Parcial: R$ 233 (meia) e R$ 466 (inteira)

. Platinum: R$ 245 (meia) e R$ 490 (inteira)

. Gold Visão Parcial: R$ 280 (meia) e R$ 561 (inteira)

. Gold: R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira)

. Royal Visão Parcial: R$ 345 (meia) e R$ 690 (inteira)

. Royal: R$ 345 (meia) e R$ 690 (inteira)

. Premium Visão Parcial: R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

. Premium: R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

. VIP Experience By Porto (*): R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

São Paulo

. Temporada: de 5 de julho a 6 de outubro de 2024

. Local: Parque Villa-Lobos - Av. Queiroz Filho, 1.315, Vila Leopoldina

. Sessões e horários: Quarta e quinta-feira, às 21h; sexta, às 16h e às 20h; sábado, às 13h*, 17h e 21h; domingo, às 16h e às 20h (*apenas em datas específicas)

. Abertura do local: 1h antes do show

. Capacidade: 3.582 lugares

. Duração: 2h, incluindo 25 minutos de intervalo

. Classificação: Livre. Menores de 12 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à alteração por decisão Judicial.

. Acesso para deficientes: Acesso e assentos disponíveis.

Setores e Preços

. Silver: R$ 190 (meia) e R$ 380 (inteira)

. Platinum: R$ 245 (meia) e R$ 490 (inteira)

. Gold: R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira)

. Royal: R$ 345 (meia) e R$ 690 (inteira)

. Premium: R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

. VIP Experience By Porto - nível 0 (*): R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

. VIP Experience By Porto - nível 1 (*): R$ 410 (meia) e R$ 820 (inteira)

(*) Neste setor, é necessário contratar o serviço adicional por R$450,00, além do valor do ingresso (meia-entrada ou inteira), para um número limitado de assentos de acordo com disponibilidade no ato da compra. O serviço não está sujeito à meia-entrada.

Serviço VIP Esperience Porto: Na compra do ingresso para o Setor VIP Experience By Porto está incluso um ingresso do Setor Premium + um adicional de serviços, com benefícios, como: estacionamento; serviço de coquetel com o cardápio elaborado pela chef Morena Leite do restaurante Capim Santo, acompanhado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas; foto com artista; brinde; wi-fi e banheiros privativos.

Confira a sinopse de Crystal

Crystal é uma jovem criativa que se sente incompreendida e fora de sincronia consigo mesma. Para escapar da realidade, se aventura em um lago congelado e acaba caindo no gelo, chegando a um mundo invertido e subaquático da sua imaginação. No local, vê um reflexo de si mesma, por meio do qual é guiada até despertar para a sua própria criatividade.

À medida que a personagem continua em sua trajetória, transforma peculiaridades em criatividade com um toque de sua caneta. Com o poder recém-descoberto, é capaz de encontrar seu verdadeiro eu e fazer uma jornada de volta à realidade.

O espetáculo destaca a importância de olhar as coisas a partir de novos ângulos, de espiar através do verniz da vida cotidiana, reenquadrar a realidade diária para ver o que pode ter se perdido ou apreciado. Descobrir a individualidade e a singularidade de alguém exige aventurar-se em gelo fino.