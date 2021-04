Cerveja 'low carb' é nova aposta da Ambev para público saúdavel

A fabricante de bebidas Ambev passa a vender no Brasil a cerveja Michelob ULTRA, bebida que aposta no consumo reduzido de carboidratos e teor calórico e foca no público que busca estilos de vida mais saudáveis.

A Ambev afirma que, quando comparada com as 10 cervejas mais vendidas do Brasil, a Michelob ULTRA tem 80% menos carboidratos, com apenas 1,95 grama cada 200 ml e apenas 79 calorias, conforme divulgado no valor nutricional.

“Estamos sempre atentos nas pessoas, nas tendências e desejos, para oferecer os melhores produtos nos melhores momentos. Temos a certeza de que Michelob ULTRA será muito querida no Brasil!” afirma em nota Felipe Cerchiari, diretor de inovação da Ambev.

O produto é comercializado para todo o país pelo site Empório da Cerveja e em pontos de venda físicos em São Paulo. No site, o pack com 6 unidades de 355 ml da cerveja custa R$ 29,94.