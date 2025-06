Cerveja do Alok: Estrella Galicia lança edição especial para turnê em SP

A Estrella Galicia lança uma nova edição especial de sua cerveja em parceria com o DJ e produtor Alok. A lata foi criada exclusivamente para a Aurea Tour, que passa por São Paulo neste mês. A distribuição será limitada ao estado e marca a primeira vez que a cervejaria espanhola desenvolve uma embalagem comemorativa voltada ao público brasileiro.

O produto chega aos pontos de venda a partir de 13 de junho e estará presente na apresentação de Alok no dia 28, na capital paulista. Inspirado em sua performance no festival Coachella, o show é considerado um dos marcos da carreira do artista.

“A realização de edições comemorativas já é parte do DNA da Estrella Galicia. Na Espanha, tivemos lançamentos especiais para cidades como Madrid, Valência e San Juan, além de parcerias com o MotoGP e McLaren. Mas esta é a primeira vez que celebramos a cultura brasileira com uma edição pensada exclusivamente para esse público”, diz Renata Cecco, diretora de marketing da Estrella Galicia Brasil.

A embalagem da Estrella Galicia Alok Aurea Special Edition tem como destaque o design nas cores preta e vermelha, além da imagem das mãos usadas na cenografia da turnê. O símbolo está relacionado ao conceito “Keep Art Human”, mote central do projeto artístico de Alok.

“O Keep Art Human é um convite à reconexão com o que temos de mais humano, e fazer isso ao lado de uma marca que valoriza a autenticidade e o fazer artesanal torna tudo ainda mais especial. Essa lata edição da Estrella Galicia celebra não só a música, mas também uma ideia de legado, de impacto positivo e de cultura que atravessa fronteiras”, diz Alok.

A ação será acompanhada por uma campanha de comunicação integrada, com foco em redes sociais e conteúdos digitais. O plano inclui participações do artista e do grupo de dança italiano Urban Theory, que esteve com Alok no Coachella e participará da apresentação no Brasil.

Além da campanha digital, haverá ativações promocionais em pontos de venda selecionados. A cerveja será produzida na versão Lager e distribuída nas redes GPA, Carrefour e Mambo, entre outras.

A estratégia reforça o posicionamento da Estrella Galicia no território da música e em experiências com identidade. Segundo a empresa, a conexão entre arte e autenticidade é parte da proposta da marca e se reflete também em sua atuação global.

A cervejaria foi fundada em 1906 e se mantém independente e familiar, operando hoje com membros da quarta geração da família Rivera. Presente em mais de 70 países, a Estrella Galicia atua no Brasil há quase 15 anos com rótulos como Estrella Galicia Lager, Estrella Galicia 0,0 e a 1906 La Milnueve.

A empresa tem ampliado sua presença no mercado brasileiro de cervejas premium, dominado por Heineken e Ambev. Com produção local terceirizada, cerca de 75% a 80% do volume vendido no país é fabricado pela Casa di Conti, em São Paulo. Desde 2021, a marca conta com um acordo de distribuição com a Coca-Cola, voltado à expansão no Brasil, considerado estratégico para seu crescimento internacional.