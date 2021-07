Cerveja Becks promove acampamento e dá ingressos para Tomorrowland

A Becks, da Ambev, é a cerveja oficial do festival de música eletrônica Tomorrowland, que mais uma vez acontece no formato digital. Mas, para incentivar consumidores, a marca promove uma experiência inédita.

Um exemplo é Beck’s Village, o camping para os consumidores. Localizado no interior de São Paulo, esse camping vai abrigar oito tendas, para duas pessoas cada, em um cenário com ambientação exclusiva.

O espaço terá cerveja gelada e, segundo a marca, seguirá as recomendações de segurança e distanciamento que o momento pede.

Quem estiver nessa vila especial ainda poderá assistir de perto a shows extras logo após o fim da transmissão online. Essas apresentações serão reproduzidas virtualmente para o restante do público em suas casas, através do YouTube da marca.

Para concorrer a essa experiência, basta fazer um cadastro no site becksbeer.com.br. Na hora, o participante vai saber se conseguiu um acesso ou não.

Além da experiência no Beck’s Village, as pessoas podem conseguir centenas de ingressos para curtir a edição digital do Tomorrowland ou até vale-compras para a loja oficial do festival.

Para os que pretendem ganhar uma entrada, a dica é prestar atenção nos conteúdos de Becks em suas redes sociais.

A promoção válida para maiores de 25 anos. O regulamento completo está no site da ação.