Casas Bahia recorre à imagem do brasileiro feliz e reposiciona marca

A varejista Casas Bahia, da Via Varejo, anuncia o reposicionamento de marca com o mote “Nossa casa é o Brasil. Nossa causa é o brasileiro”. A novidade também acompanha diferente identidade visual.

“As lojas da Casas Bahia sempre foram de todo o Brasil e estão de portas abertas para receber os brasileiros. A marca tem como valor e personalidade a brasilidade”, afirma Ilca Sierra, diretora de marketing e comunicação multicanal da Via Varejo.

O reposicionamento, que foge do estigma mais agressivo e promocional de outros tempos, foi conduzido pelo grupo de design de inovação Croma, um time da Via Varejo e da agência Y&R, com diretores, redatores, e até antropólogos.

A nova marca pretende refletir uma nova fase da companhia. Há um ano a Via Varejo deu início a um processo de mudança com a chegada da nova gestão. No início da pandemia, acelerou processos e lançou serviços como o “Me Chama no Zap”, que digitalizou os vendedores das lojas físicas e buscou humanizar a compra online.

A empresa também mudou a plataforma de vendas, com o objetivo de otimizar a jornada do cliente dentro da loja, com a oferta de todos os produtos disponíveis no site da marca, incluindo itens de marketplace. No mês de março isolado, o e-commerce representava 34% das vendas da Via Varejo e pulou para 80% na pandemia.

“Nosso time de digital está trabalhando na rápida implementação desse sistema para que o cliente possa realizar todo o processo de compra de qualquer categoria, desde eletrônicos até itens de primeira necessidade, diretamente com o vendedor e sem ter que passar pelo caixa, por exemplo”, afirma Sierra.

Na última segunda-feira, 20, a Via Varejo ganhou 2,3 bilhões de reais em valor de mercado após a empresa ter divulgado dados relacionados ao desempenho de vendas de um período específico dentro da pandemia, segundo eles, a divulgação foi um engano.