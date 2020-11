Carteira digital Ame dá até R$ 1.800 de cashback na Black Friday

A carteira digital Ame, plataforma virtual das Lojas Americanas e da B2W, criou uma oferta de cashback para quem estiver precisando de dinheiro na Black Friday. Até 30 de novembro, quem fizer um contrato de crédito pessoal oferecido pela fintech Rebel através da plataforma terá cashback de 6% do valor do empréstimo.

A linha de crédito pessoal da Rebel na Ame tem limite de 30.000 reais. O benefício de 6% do cashback é automático e será aplicado para qualquer valor. Portanto, se o cliente contratar 10.000 reais, receberá de volta 600 reais. Se o empréstimo for de 30.000 reais, o cashback chega a 1.800 reais.

Os valores aprovados e os juros mensais serão definidos a partir de análise feita pela Rebel. As taxas podem variar entre 1,9% e 9,9%. Com a solicitação aprovada, o cliente receberá o valor do empréstimo na carteira digital Ame em até um dia útil.

O usuário pode optar por transferir o valor para a conta bancária dele, com limite de 4.999 reais por dia. Ou pode usar o dinheiro na plataforma, para fazer compras e pagar boletos. Já o valor do cashback será creditado em sete dias úteis.