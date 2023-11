Carnaval 2024: empresas aquecem mercado com venda de camarotes e acordos comerciais

O ano ainda não acabou, mas o mercado de eventos já está de olho em 2024. A poucos meses para o Carnaval (13 de fevereiro), muitas empresas já se preparam para o período que, em 2023, movimentou mais de R$ 8 bilhões, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A festa mais popular do país também figura como uma das mais lucrativas. No ano passado, ainda com restrições por conta da pandemia de covid-19, os setores de turismo e serviços deixaram de lucrar algo em torno de R$ 3 bilhões, segundo a CNC. Em 2023, só a cidade do Rio de Janeiro foi responsável por um terço da movimentação econômica de todo o país, durante os quatro dias de feriado.

Por conta do potencial de exposição durante o período, marcas investem cada vez mais em publicidade específica para a festa popular e passam a patrocinar grandes eventos. É o caso da Esportes da Sorte, que será patrocinadora oficial do 45º Galo da Madrugada, em 2024.

Com o tema "Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo", uma homenagem ao cantor recifense que completaria 80 anos em 2023, o maior bloco de carnaval do mundo vai para avenida com 30 trios elétricos, nos mais de 6 km de percurso pelas ruas da capital pernambucana. Este ano, segundo a gestão municipal, a festa movimentou mais de R$ 2 bilhões na economia local.

Para reforçar o slogan "é muito mais que bet", a Esportes da Sorte estará junto da agremiação no Sábado de Zé Pereira. A marca será estampada nos trios elétricos, no camarote oficial, além de promover ações promocionais durante todo o percurso.

"Ficamos muito felizes com essa grande parceria com o Galo da Madrugada. O grupo Esportes da Sorte demonstra cada dia mais a força do slogan ‘é muito mais que bet’. Queremos expandir ainda mais a nossa marca, e estar presente no maior e mais tradicional bloco do mundo é uma honra e um orgulho muito grande", comentou Ícaro Quinteiro, CMO do grupo Esportes da Sorte.

São Paulo: de “túmulo do samba” a uma das maiores festas do país

Se existe uma cidade que entendeu o potencial turístico e econômico do Carnaval foi São Paulo. Nos últimos anos, a capital paulista investiu em infraestrutura e na contratação de atrações artísticas para os famosos “bloquinhos”, este movimento foi responsável por levar milhões de pessoas às ruas e mudar a ideia do paulistano em relação à festa popular.

Em 2023, a prefeitura investiu R$ 62 milhões para a realização da festa e recebeu 15 milhões de foliões na cidade: 6,75% dos 45 milhões registrados pelo Ministério do Turismo nos principais destinos carnavalescos do país.

O crescente interesse pelo carnaval paulistano também se reflete no tradicional desfile das escolas de samba. Nas últimas realizações, a Liga-SP, responsável pelos Grupos Especial e de Acesso do Carnaval de São Paulo, conseguiu valorizar o produto com melhor contrato de TV e atraiu grandes marcas como patrocinadoras do evento.

Para 2024, os desfiles das escolas de samba no Anhembi terão o patrocínio master do galera.bet, casa de apostas que já foi parceira comercial da Seleção Brasileira de Futebol. O contrato tem duração de quatro anos e já valerá para o próximo desfile.

"O Carnaval é sinônimo de celebração e alegria, mas também de trabalho sério e comprometido de toda a comunidade que se envolve em torno deste evento. O propósito do galera.bet é sempre levar entretenimento e diversão às pessoas, e o Carnaval de SP é uma oportunidade ímpar de alcançar este objetivo", afirma Marcos Sabiá, CEO do galera.bet.

Assim como os ingressos para acompanhar o espetáculo da arquibancada, a venda dos principais camarotes dos sambódromos também já estão disponíveis. De olho no próximo ciclo, algumas empresas já oferecem pacotes de serviços e oportunidades para o ano de 2024.

Responsável pelo Camarote 011, em São Paulo, localizado no Sambódromo do Anhembi, Léo Rizzo, CEO do Grupo Soccer Hospitality, aponta a importância da preparação para o evento e o quanto isso interfere no resultado. “Quando alguém procura um camarote no Carnaval, espera que tudo seja do mais alto nível, desde a comida até as atrações que oferecemos. Por isso, é importante que a gente se antecipe e tenha certeza de que tudo estará impecável na hora. Queremos proporcionar uma experiência inesquecível”.

Entre as atrações do espaço, já estão confirmados Xande de Pilares, no dia 10 de fevereiro, e Turma do Pagode, no dia 17. Com vista diretamente do recuo da bateria durante o desfile, o Camarote 011 disponibiliza open bar e open food, além de abadás personalizados e transfer do ponto de encontro até o Anhembi. Os ingressos estão à venda pelo site oficial do camarote.