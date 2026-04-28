Carmed lança linha surpresa com sabores inspirados na gastronomia de 7 países

A Carmed, marca de beleza da Cimed, lançou nesta terça-feira, 28, a linha “Carmed Seleções Surpresa”, uma edição colecionável inspirada em países campeões da Copa do Mundo.

A empresa projeta faturamento de R$ 40 milhões com a coleção, que reúne sete versões, associadas a Brasil, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, Uruguai e França.

Cada unidade traz um sabor inspirado na gastronomia desses países, como goiaba (Brasil), alfajor (Uruguai), strudel de maçã (Alemanha), crème brûlée (França), churros (Espanha), tiramisù (Itália) e chá inglês (Inglaterra).

Os produtos são incolores e vendidos em formato surpresa, em que o consumidor só descobre a versão após abrir a embalagem.

O lançamento segue a lógica de itens colecionáveis e remete ao modelo de “figurinhas surpresa”. A proposta, segundo a empresa, é associar o cuidado labial a uma experiência de descoberta e colecionismo, em um contexto de alta visibilidade do futebol.

A iniciativa integra a estratégia da marca de ampliar sua atuação para além da função básica do produto e explorar conteúdos ligados a entretenimento e cultura. “Carmed se tornou um verdadeiro fenômeno de marca — uma paixão que ultrapassa o produto e se conecta genuinamente com a cultura, com as novas gerações e com o senso de comunidade", diz Karla Felmanas, vice-presidente da companhia e head de Carmed.

Segundo a executiva, trata-se de uma marca que as pessoas já colecionam e compartilham. "Com o lançamento de Carmed Seleções, levamos essa força para dentro do universo do maior evento de futebol do mundo, traduzindo esse território em uma experiência concreta que une emoção, descoberta e colecionismo.”

A campanha também se conecta ao histórico da Cimed no esporte, onde a empresa atua como patrocinadora da seleção brasileira de futebol e de clubes como Cruzeiro, Náutico, Botafogo-PB e Palmeiras.

A estratégia de Carmed Seleções Surpresa inclui ativações digitais e parcerias com criadores de conteúdo, entre eles Lucas Guedez, que soma mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

A campanha tambme´m se conecta, a cimed atua como patrocinadora de entidades esportivas, incluindo a seleção brasileira de futebol e clubes como Cruzeiro, Náutico, Botafogo-PB e Palmeiras. Inclui ativações digitais e parcerias com criadores de conteúdo. Entre eles está Lucas Guedez, que soma mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

“Carmed é uma marca que eu já uso e que tem tudo a ver com esse universo mais leve, divertido e conectado da geração Z. As besties estão mudando a forma como a gente consome beleza, tudo mais real e com personalidade. Foi divertido ser ‘bestie por um dia’”, diz ele, que escolheu a versão da Espanha como favorita.

O produto chega ao varejo com preço sugerido de R$ 19,90 e distribuição nas principais farmácias do país. Com mais de 600 produtos no portfólio, a Cimed está presente hoje em mais de 90 mil pontos de venda no país.