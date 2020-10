Caoa e Globo fecham o contrato mais longo da faixa das 21h

O Grupo Caoa, distribuidor das marcas Subaru, Hyundai e Chery no Brasil, anuncia uma parceria comercial inédita com a TV Globo que contempla, até 2023, o patrocínio das novelas das 21h. O contrato é o mais longo da emissora nessa faixa de horário. Estão previstas quase 2000 inserções na grade de programação da TV aberta, entre vinhetas na novela, comerciais e breaks exclusivos no período.

“É, realmente, um acordo gigantesco e que nos coloca anos à frente no que se refere a parcerias publicitárias”, diz Marcello Braga, diretor de marketing da Caoa. O acordo ainda prevê a compra de mídia de apoio durante a programação diária na TV aberta, e entrega de peças publicitárias nas plataformas digitais (G1, GE e Gshow) da empresa.

“No início da ação, a Caoa Chery deverá ganhar força com a exposição de seus mais recentes lançamentos. Posteriormente, pretendemos tonificar ostensivamente, não só a Caoa como também nossos demais produtos, parceiros e marcas que estão por vir. O setor automotivo foi um dos mais afetados pela pandemia, o que levou as empresas do segmento a construir novas pontes com o consumidor. Na Globo, nos empenhamos para entregar aos clientes soluções de negócios capazes de gerar os resultados mais assertivos, para cada momento e para cada marca”, diz Braga.

O valor do investimento não foi revelado.

Para se preparar para o mercado financeiro e aprender como montar uma carteira de investimentos, veja o curso O Manual do Investidor de Sucesso, de EXAME Academy.