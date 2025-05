Cão Silveira, Marina Ruy Barbosa loira e mais: veja 12 campanhas que marcaram a semana

A cada semana, o mercado de publicidade e marketing movimenta ideias, formatos e estratégias que merecem atenção — seja pela criatividade, pelo timing ou pelo impacto gerado.

Nesta curadoria, realizada pela EXAME, reunimos 12 campanhas e iniciativas que marcaram a comunicação de marca no Brasil e no exterior ao longo da última semana. Confira abaixo.

1. Cão Silveira protagoniza campanha do Itaú

O Cão Silveira, animal que se tornou conhecido após ser nomeado “Pró-reitor de Assuntos Caninos” da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), se tornou protagonista de uma campanha do Itaú nas redes sociais. A ação utiliza imagens do pet para ilustrar funcionalidades do banco, como Cofrinhos e Controle de Gastos, alinhada à nova fase de comunicação da marca, sob o conceito “Feito”.

Com mais de 10 anos, Silveira ganhou notoriedade recentemente e acumula 115 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde é apelidado de “Podrão”. O cão vive na UFSM e é cuidado pelo projeto Zelou, iniciativa de conscientização e auxílio a animais abandonados na universidade.

2. Marina Ruy Barbosa abandona ruivo

Marina Ruy Barbosa apareceu loira pela primeira vez durante o jantar da amfAR no Festival de Cannes, em ação estratégica da Truss Professional, que a anunciou como nova embaixadora. A transformação marca o início da parceria da atriz com a marca do Grupo Boticário e foi realizada em Roma, sob sigilo, com uma equipe de mais de 30 profissionais.

3. Jeffrey Dean Morgan e Rodrigo Lombardi 'duelam' por Spaten

Spaten, marca do portfólio premium da Ambev, lançou a campanha “Mais força, menos amargor” com os atores Jeffrey Dean Morgan e Rodrigo Lombardi como protagonistas. O filme de 30 segundos, dirigido por Vellas e produzido em Montevidéu, mostra um duelo simbólico entre os dois em um baile de gala, com a disputa centrada em uma garrafa da cerveja.

A ação, criada pela agência GUT, reforça o conceito da marca, que promete sabor forte com menor amargor, e busca ampliar sua presença no segmento premium, que registrou crescimento superior a 20% no último trimestre.

4. Os planos da Motorola para competir com Apple e Samsung

A Motorola reforçou sua presença no segmento premium com o lançamento dos novos celulares razr 60 e edge 60, destacando o dobrável razr 60 ultra, vendido por R$ 9.999. A campanha conta com o piloto Gabriel Bortoleto, novo patrocinado da marca, e inclui peças globais gravadas na Bienal do Ibirapuera.

A empresa também ampliou seu portfólio com o smartwatch Moto Watch Fit e os fones Moto Buds Loop, com tecnologia Bose. No último trimestre fiscal, a Motorola registrou crescimento global de 21% em receita e 15% em vendas, com destaque para a América Latina e Ásia.

5. Duolingo leva mascote em Maid Café na Liberdade

O Duolingo lançou seu novo curso de japonês para falantes de português com uma ação temática em um Maid Café na Liberdade, em São Paulo. No espaço, alunos podem aprender japonês enquanto tomam café e interagem com conteúdos no app.

A iniciativa celebra a popularidade do idioma no Brasil, que teve crescimento de 133% em dois anos. A campanha, criada pela Jotacom, inclui influenciadores e ativações nas redes sociais.

6. FreeCô faz pegadinha no elevador

A FreeCô, marca de bloqueadores de odores sanitários da FreeBrands, lançou uma campanha nacional com pegadinhas em elevadores para reforçar o conceito “Pegadinha mesmo é não usar FreeCô no banheiro”.

A ação multicanal aposta no humor para tratar o tabu do mau cheiro e inclui mais de dez vídeos que serão divulgados nas redes sociais da marca. A iniciativa visa ampliar o reconhecimento da marca e impulsionar as vendas em canais online e físicos.

7. McDonald’s cria notificações comestíveis

O McDonald’s criou notificações comestíveis para divulgar a Méqui Fest, festival de ofertas que vai de 19 de maio a 15 de junho. As peças, feitas de pasta americana no formato de itens do cardápio, fazem parte da campanha criada pela Galeria.ag, que também inclui filme publicitário, estratégia digital e OOH. Influenciadores como LKZinhu e Júlia Ferrari participaram da ação, que incentiva o uso do app e oferece vantagens exclusivas pelo programa Meu Méqui.

8. Na Boti Recicla Store, moeda é material reciclável

O Boticário lançou a Boti Recicla Store, loja que aceita embalagens vazias de cosméticos como moeda de troca, numa iniciativa focada em sustentabilidade e engajamento ambiental durante o Mês Mundial da Reciclagem. A campanha marca a estreia da LePub São Paulo na comunicação da marca e acontece nos dias 23, 24 e 25 de maio.

Localizada na flagship de Pinheiros, em São Paulo, a loja promove uma experiência imersiva onde os consumidores podem trocar embalagens recicláveis de qualquer marca por produtos exclusivos, como uma prancha de surf do medalhista Gabriel Medina e fones do DJ Alok.

Uma balança tecnológica reconhece o peso das embalagens, libera créditos na hora e informa a economia de CO2 gerada pela ação. O espaço, criado pelo arquiteto Guto Requena, é sustentável, com materiais que serão reaproveitados em futuras iniciativas ambientais.

9. Resfenol e Juliana Paes

Resfenol lançou sua campanha 2025 com a atriz Juliana Paes, que pelo quinto ano consecutivo é embaixadora da marca especialista no alívio dos sintomas da gripe. Com o mote “Gripe não precisa ser uma novela”, o novo comercial retrata situações do cotidiano em que a gripe ameaça atrapalhar. A campanha, criada pela agência HOC - House of Creativity, traz um narrador que reforça a atmosfera das novelas das 21h.

A ação é nacional e terá desdobramentos nos canais digitais da marca, incluindo uma dinâmica chamada “Você resolve”, que permite aos internautas escolherem o final dos filmes. Também serão exibidos dois quadros especiais: “Minha gripe virou novela”, onde a protagonista compartilha histórias pessoais sobre a gripe, e “Dicas do especialista”, que oferece orientações sobre o uso do medicamento.

10. Brahma transforma sombras em publicidade

A Brahma transformou o calor intenso do verão paraguaio em oportunidade de comunicação com a campanha “Branded Shadows”. Criada pela agência Grey, a ação instalou 100 logos invertidos em telhados de bares e edifícios, projetando sombras no chão justamente nos locais mais buscados por pedestres em busca de alívio térmico.

A iniciativa também teve desdobramento digital: quem encontrasse as sombras e postasse no Instagram ganhava cerveja grátis. A iniciativa propõe uma solução criativa em um contexto em que a publicidade tradicional enfrenta dificuldade para captar atenção.

11. CeraVe cria mascote cabra para nova campanha

A CeraVe lançou sua nova mascote, uma cabra chamada Sarah V., em uma campanha criada pela WPP Onefluence e liderada pela Ogilvy PR. A ação transforma o apelido que os fãs deram à marca — “G.O.A.T.”, sigla em inglês para “Melhor de Todos os Tempos” — em um personagem divertido, que aparece em vídeos ao lado de influenciadores como Delaney Rowe e Keith Lee, invadindo seus conteúdos de forma bem-humorada.

A campanha busca consolidar Sarah V. como um ícone pop, ao lado de mascotes como Grimace e Duo the Owl. Segundo a marca, a iniciativa reforça a importância de ouvir a comunidade nas redes sociais e transformar esse reconhecimento espontâneo em conexão criativa e autêntica com o público.

12. Coca-Cola incentiva a Geração Z a viver o momento

A Coca-Cola lançou a campanha global “Enjoy the moment with a Coca-Cola” para incentivar a Geração Z a se desconectar do digital e valorizar conexões reais. Com filmes dirigidos pelo coletivo Megaforce, a ação conta com a participação da cantora Tyla e promove um sorteio de prêmios por meio de QR code.

Criada pela WPP Open X, com participação de Ogilvy, VML e Publicis, a campanha já estreou na América do Norte e será veiculada globalmente em TV, plataformas digitais e redes sociais.