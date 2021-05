Campanha une redes sociais na promoção de cuidados com a covid-19

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Enquanto a CPI da Covid segue nesta quarta-feira, 19, investigando se o governo foi ou não foi negligente com o controle da pandemia, nas redes sociais, ou em quase todas elas, um outro evento iniciado nesta manhã tentará resgatar o tom de prevenção e cuidados com a covid-19. Trata-se de uma campanha realizada pelo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter e Twitch, num raro momento onde todas essas empresas usam seu poder de influência em conjunto.

Para aumentar o engajamento e alcance do movimento que foi chamado de #EuMeCuido, diversos criadores de conteúdo de todas essas plataformas foram chamados a participar. A ideia é que todas as redes sociais tenham materiais especiais com foco em prestação de serviço. Além disso, usuários serão estimulados a dividir suas experiências com a pandemia através de posts. Para participar, é necessário publicar um conteúdo nos formatos disponíveis na rede social escolhida durante o dia de hoje com a hashtag #EuMeCuido, e relatar algum detalhe sobre o que o usuário vivenciou no período pandêmico.

“Esse esforço conjunto com outras plataformas permite que ainda mais vozes participem da conversa trazendo seu ponto de vista e sua experiência, enriquecendo o debate e estimulando que mais pessoas compartilhem como e por que estão se cuidando", Ticá Almeida, head de Comunicação do Twitter Brasil.

Segundo pesquisa divulgada ontem, 18, pelo Facebook IQ, o percentual dos que dizem receber informações sobre a covid-19 pelos aplicativos da empresa (que incluem Messenger, Instagram e Whatsapp) é de 66%, o que representa aumento de 14 pontos percentuais em relação ao registrado em maio de 2020. Considerando que esse público de interesse terá um reforço na adoção dos bons hábitos para atravessar o que ainda resta da pandemia, é bom saber que, ao menos nesse caso, as redes sociais serão uma boa influência.