Campanha da Rede Longevidade, criada por Leo Burnett, chama a atenção para o etarismo no trabalho

“Trabalho não tem idade” é o nome da nova campanha da Rede Longevidade, organização sem fins lucrativos que promove educação em longevidade, em parceria com a agência Leo Burnett. O objetivo é chamar a atenção, principalmente do mercado corporativo, para a falta de profissionais maduros nas empresas, seja em qualquer nível hierárquico.

De acordo com Michelle Queiroz, fundadora e diretora-executiva da Rede Longevidade, apenas 1% dos cargos nas empresas brasileiras são ocupados por profissionais acima de 60 anos. “Escolhemos trabalho, por se tratar de um tema que afeta todas as outras dimensões da longevidade e os dados mostram o quanto a sociedade ainda precisa evoluir", explica Queiroz.

“A pessoa que não tem trabalho, não tem renda e nem condições básicas de alimentação, saúde e sobrevivência, o que torna um problema social. Por outro lado, se tem renda, mas não tem trabalho, pode vir a adoecer emocionalmente por não se sentir incluída na sociedade”, complementa.

Como forma de gerar mais engajamento à iniciativa, a agência Leo Burnett criou uma plataforma interativa online em que qualquer pessoa pode conferir uma foto de sua versão mais madura. Para participar, basta fazer um upload de uma imagem atual que, automaticamente, o software fará a projeção.

A campanha propõe ainda que as pessoas troquem a foto do perfil no LinkedIn pela versão mais velha e compartilhem a atualização juntamente com uma legenda de combate ao etarismo no mercado de trabalho, com a seguinte informação: “Se eu tivesse essa idade, eu não teria esse emprego.”

Campanha da Rede Longevidade, por Leo Burnett

“As pessoas não se imaginam no futuro e têm uma dificuldade grande de sair do presente. Quando a campanha fala para se projetarem com 60 anos, e com essa frase provocadora e referência estatística, é uma maneira de chamar a atenção para o tema”, acredita a fundadora da Rede Longevidade.

Em paralelo à campanha, a Rede Logenvidade lançou um abaixo assinado, ligado ao Projeto de Lei 4890/2019, que visa oferecer incentivos fiscais para empresas na contratação de empregados com idade igual ou superior a 60 anos. “Trata-se de um segundo chamado de mobilização social.”

Turnê 4 Cantos

Como forma de conscientizar a população sobre o processo de envelhecimento, com os respectivos desafios e oportunidades, a Rede Longevidade, com o apoio da Brasilprev e do Grupo Mulheres do Brasil, tem feito uma série de encontros, presenciais e gratuitos, voltados para os 60+ de hoje e do futuro.

Segundo Michelle Queiroz, fundadora e diretora-executiva da Rede Longevidade, a Turnê 4 Cantos ultrapassa as fronteiras do Sudeste – onde a Rede surgiu como causa – para levar um evento a cada região do país. A programação conta com experiências interativas e debates em torno de temas relevantes para a longevidade, como saúde, finanças, relacionamentos e até espiritualidade.

O projeto já passou por Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Brasília (DF). Para este ano, ainda estão previstos encontros em Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Veranópolis (RS) e Manaus (AM).

"Na prática, vamos incentivar os prateados e quem ainda não chegou à maturidade a serem protagonistas do próprio processo de envelhecimento, adotando novos comportamentos e hábitos que vão resultar em mais qualidade de vida – tudo isso de forma interativa e educativa", finaliza Queiroz.