Camarote 011 aposta em nova estrutura e ativações para faturar R$ 5 mi no Carnaval

Em sua quarta edição, o Camarote 011, produzido pela Soccer Hospitality, empresa que administra camarotes em estádios de São Paulo, aposta em uma nova estrutura para o Carnaval deste ano no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista.

O destaque vai para dois “chuveirões” instalados no meio da pista, para que os foliões possam se refrescar durante a madrugada. Além disso, o espaço contará com um ambiente novo e uma varanda localizada em frente ao recuo da bateria das escolas de samba, prometendo uma vista privilegiada do desfile.

Este ano, 14 escolas de samba, divididas em duas noites de apresentação (sexta, 9, e sábado, 10), irão desfilar pelo Grupo Especial. Segundo a Liga-SP, todos os ingressos já estão esgotados. Os desfiles começam nesta sexta-feira, às 23h15, com a Camisa Verde e Branco abrindo o Carnaval 2024 no Anhembi.

Para a realização do Camarote 011 este ano, a Soccer Hospitality investiu cerca de 3 milhões de reais. A expectativa é que o retorno com o Carnaval seja superior a 5 milhões de reais. De acordo com Léo Rizzo, CEO da companhia, o espaço tem o maior número de ativações de marcas do Sambódromo, com um total de 30 patrocinadores.

“O nosso camarote é o mais completo do Sambódromo. Somente o 011 abre em todos os cinco dias de desfiles. Além disso, com a nossa posição privilegiada, oferecemos ao cliente uma experiência diretamente do coração do Carnaval, no melhor lugar para se apreciar a festa das escolas de samba. Os chuveiros também serão novidade, para que as pessoas possam aproveitar durante o evento. Queremos que todos celebrem ao máximo”, comenta o empresário.

Foram disponibilizados um total de 5.000 ingressos para o evento, os quais já estão quase esgotados. O espaço é dividido em duas estruturas: o mezanino e o térreo. A expectativa é que cada dia comporte mil pessoas, sendo 200 no primeiro ambiente e 800 no segundo. Serão produzidos abadás de 10 cores diferentes, dois para cada data, o qual será obrigatório para a entrada, junto com a pulseira fornecida pela organização do camarote.

Os foliões que adquiriram o pacote do Camarote 011 ainda podem desfrutar de alguns serviços específicos, como o tradicional open bar e open food, sendo o buffet preparado pela Abramovay Gastronomia, chapelaria e serviço de transfer, que sairá do Espaço Immensità, local oficial de concentração, e levará os clientes até a porta do evento.

Quais serão os shows do Camarote 011?