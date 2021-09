Cafeteria Havanna começa a vender vinhos

O consumo de vinho tem crescido no Brasil: com crescimento de 18,4%, em 2020, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Isto é um salto de 360 milhões de litros consumidos em 2019 para 430 milhões em 2020, e média de 2,6 litros de vinho ao ano. De olho nesse mercado, a rede de cafeterias Havanna lança sua primeira carta de vinhos.

Composto por três rótulos da vinícola Benjamin, o menu conta com o Nieto Senetiner Malbec, Benjamim Rosé Suave e Benjamin Malbec, odos produzidos em Mendoza, na Argentina - país de origem da Havanna. Segundo Fernando Gurgel, sommelier da Casa Flora, importadora dos vinhos, os estilos harmonizam bem com diferentes salgados produzidos pela marca.

“Trouxemos três rótulos muito consumidos na Argentina e com grande potencial no Brasil, podendo acompanhar em diferentes momentos da vida e prometem agradar o paladar de diferentes gerações ao serem harmonizados com nossos demais produtos na loja ou em casa”, diz Diego Schiano, diretor da Havanna Brasil. Veja os detalhes:

Nieto Senetiner (750 ml)

Malbec de safra 2019, o vinho apresenta cor vermelho profundo, com aromas de frutas vermelhas, ameixa e figo, juntamente a notas de baunilha. No paladar nota-se ser incorporado e harmônico, com grande personalidade. Ótimo para acompanhar carnes vermelhas, corte suínos e queijos, bem como empanada de carne, de queijo e cebola e presunto e queijo.

Benjamin Malbec (750ml e 350ml)

Visualmente vermelho intenso de safra 2020, com aroma de frutas vermelhas e ameixas, finalizado com notas de baunilha, é um vinho encorpado e equilibrado. No paladar combina com carnes vermelhas, cortes suínos e queijos, podendo acompanhar a Coxinha de Costela, Croque El Señor e o Palermo Soho – itens do cardápio Havanna.

Benjamin Rosé Suave (750ml)

Diferente dos demais, o vinho tem estilo suave e refrescante. Perfeito para harmonizar com sobremesas, como as encontradas nas unidades Havanna, o Biscotcho, Alfajores e Tabletes, tem presença marcante. Jovem, de safra 2021, seu visual é rosa pálido, com aromas florais, combinados com notas de uvas frescas.