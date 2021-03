Cacau Show dá desconto em Ovos de Páscoa

A Cacau Show anuncia que fará uma promoção especial de Páscoa até 4 de abril, ou enquanto durarem os estoques.

Serão dois combos: na compra de qualquer Ovo 280g (Ovo CS Crocante, Ovo CS Trufa e Ovo CS Sortido) a segunda unidade de mesma gramatura tem 20% de desconto. Ou ainda na compra de qualquer Ovo 360g (Ovo laCreme ao leite, Ovo laCreme branco, Ovo GranCherie, Ovo LaNut, Ovo Bendito Cacao 70%) a segunda unidade de mesma gramatura tem 20% de desconto.

Os combos promocionais são válidos nas mais de 2.400 lojas da marca e no e-commerce da marca.

Uber

A Cacau Show fechou uma parceria com a Uber para ampliar ainda mais suas entregas no mesmo dia. Na ação, as entregas das lojas franqueadas que estão integradas na plataforma da Uber, serão feitas via Uber Direct, serviço de entrega para clientes da Uber para Empresas.