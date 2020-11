C&A e Netshoes já estão na Black Friday; estudo mostra por que antecipar

Nesta Black Friday pode se sair melhor quem distribuir suas ofertas e anúncios ao longo do mês, e não apenas na data oficial, como mostra um estudo da empresa de marketing digital RTB House, isto porque, segundo um mapeamento da empresa referente ao ano passado, o custo de conversão fica 95% mais caro na Black Friday do que no restante do mês, assim como o custo por clique 175% maior.

Pensando nisso, a varejista Netshoes realiza a Black Friday no mês de novembro inteiro com milhares de produtos de todas as categorias (identificados pelo selo Black November) com descontos que chegam a 70%.

“Para atrair o consumidor, a empresa quer conquistar novos clientes e engajar os já existentes ao aproveitar um custo de mídia mais vantajoso por não estar concentrado em um único dia ou semana. Por fim, temos todo um planejamento para novembro que contempla uma gama agressiva de produtos e ofertas, além de lançamentos”, diz Florence Scappini, diretora de Marketing e Performance da Netshoes.

Na varejista de moda C&A, além de ofertar o mês todo, é importante conquistar clientes para o aplicativo da loja, pois é onde o cliente se torna mais fiel a marca e aumenta o tíquete médio em relação ao consumo no e-commerce no desktop.

“Trabalhamos com benefícios exclusivos no aplicativo, como frete grátis e pré-venda de coleções. Na pandemia também utilizamos a ferramenta para facilitar pagamentos de fatura sem que as pessoas precisassem ir às lojas — muitas delas fechadas”, diz Bianca Palermo, gerente de mídia da C&A.

Segundo a pesquisa da RTB House, a fidelização do cliente na compra mobile pode aumentar o tíquete médio da compra em 92%. “A Black Friday traz mais oportunidade de melhorar a relação com o cliente e até mesmo de retomar o contato com aqueles que não entravam no site há meses. Há clientes que têm cinco vezes mais consumidores inativos do que ativos, e na época de ofertas consegue reverter esse cenário e manter o relacionamento depois, especialmente quando há uma boa experiência de compra e proximidade”, diz o Bruno Augusto, diretor de atendimento da RTB House.

Pandemia

A pandemia da covid-19 colocou o varejistas em alerta, especialmente aqueles com lojas físicas. Nesse sentido, a Black Friday é também o momento de retornar o faturamento e apostar na reabertura. “Na C&A estamos seguindo todas as medidas de segurança. Oferecer as ofertas antes é também uma forma de evitar a aglomeração”, diz Palermo.

Além disso, um estudo da AppsFlyer aponta que esta será a maior Black Friday brasileira até então. Isto ocorrerá devido o aumento do uso de aplicativos em 100%. Outros estudos também apontam fatores como presentear quem está distante ou mesmo utilizar um dinheiro guardado para comprar algo para si.