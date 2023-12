Burger King viraliza com ‘bacontone’ e dá descontos baseados em nível ressaca em novas campanhas

O Burger King está aproveitando as festas de fim de ano para turbinar as suas estratégias de marketing. Depois do “shushitone”, do “coxinhatone” e tantos outros que fizeram sucesso na internet, a rede de fast food entrou na brincadeira de variações divertidas de panetone e criou a sua própria: o 'bacontone'.

A invenção curiosa viralizou nas redes sociais com consumidores querendo saber onde é possível encontrar a novidade. De acordo com a marca, contudo, o produto não está à venda nas lojas, mas pode ser feito pelos clientes que realizarem a compra dos itens separadamente. O objetivo da ação é estimular a criatividade, por meio dos produtos BK.

Ainda segundo a companhia, o bacontone é feito a partir da combinação dos sanduíches da linha Bacon Lovers: o Bacon Lover e Bacon Lover Chicken, empilhados e cobertos pela famosa Baconese da marca. Veja abaixo:

acordei pensando nele… O BACONTONE 🥓🥓🥓🥓🥓 pic.twitter.com/CVC7WODuDt — Burger King BR (@BurgerKingBR) December 17, 2023

Descontos em sanduiches de acordo com nível de ressaca

O Burger King também anunciou que vai dar descontos em sanduíches. A ação, idealizada em parceria com a agência DM9, utiliza tecnologia de reconhecimento facial para medir, de forma lúdica, o nível da ressaca do consumidor, a partir de uma selfie. A escala vai de 1 a 3, e quanto maior for o número, mais robusto será o combo recomendado e o desconto oferecido.

De acordo com Icaro Doria, copresidente e CCO da DM9, o uso da tecnologia de reconhecimento facial aliada ao humor gera uma conexão divertida com os consumidores. “É um privilégio ter parceiros como o Burger King, que utilizam ousadia, inovação e a irreverência como ingredientes essenciais e topam colocar em prática ações de marca como essa”, complementa.

A promoção vai até o 2 de janeiro e envolve os sanduiches Whopper Jr. Duplo, Whopper e Whopper Duplo. Os cupons de desconto, proporcionais à ressaca do consumidor, são válidos no mesmo período, somente para o BK Delivery. Para participar, é preciso acessar o aplicativo da rede de fast-food e clicar no banner disponível na tela inicial ou acessar diretamente o site https://hangoverwhopper.com.br.