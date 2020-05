Burger King na Itália cria novo hambúrguer para distanciamento social

Aos poucos, a rotina volta ao normal na Itália, que foi um dos epicentros do novo coronavírus na Europa. Nesta segunda-feira, o país entrou em uma nova fase de abertura, com a liberação de piscinas, ginásios e academias. Algumas medidas de distanciamento, no entanto, devem prevalecer. Para incentivar a segurança, a rede de fast food Burger King criou um novo hambúrguer para reforçar o distanciamento social, o Social Distancing Whopper.

Com três vezes mais cebola crua que o normal e uma dose de humor, o sanduíche incentiva as pessoas a manterem distância – se não por segurança, pelo hálito ruim. O anúncio, lançado na semana passada, mostra uma senhora esperando o elevador. Um rapaz chega e a cumprimenta. Ela, impelida pelo hálito do moço, resolve pegar as escadas. Veja o vídeo abaixo.

Com mais de 32.000 mortes em três meses, a Itália acelerou a saída do confinamento na semana passada, com a reabertura de lojas, bares e restaurantes. Ainda assim, o anúncio do Burger King incentiva que os consumidores peçam o prato pelo delivery ou drive thru.

https://youtu.be/pwZHZuCQlO0

No dia 12 de maio, a Restaurant Brands International, proprietária da rede Burger King, afirmou que começa uma preparação para voltar a receber os clientes em lojas dos Estados Unidos.

Mas os restaurantes das redes de fast-food não devem voltar ao que eram e mudanças devem ser feitas para a segurança dos consumidores, em um momento de pandemia do novo coronavírus. Algumas dessas transformações devem se manter por um bom tempo — talvez para sempre.

Com 15.000 restaurantes na América do Norte das três marcas, a empresa tem operado por enquanto através de delivery, drive-thru e canais mobile. Agora, se prepara para voltar a abrir os restaurantes, que devem ter configurações bastante diferentes daqui para a frente. As máscaras passam a fazer parte do uniforme e as mesas nos salões ficaram mais distantes.

No marketing, as mensagens aqui no Brasil deixaram de priorizar os sanduíches e passaram a informar o cliente sobre onde comprar de forma segura e até mesmo as doações realizadas pela empresa.