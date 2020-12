Burger King monta sanduíche que representa 2020 — e ninguém aprova

Para a rede de fast food Burger King, se 2020 fosse um sanduíche, ele provavelmente seria composto por ingredientes um tanto quanto diferentes. Pensando nisso, a companhia uniu ingredientes inusitados para o seu último lançamento do ano, que representa todas as emoções e sensações que 2020 trouxe às pessoas.

Pão queimado, miojo, uva passa, jiló, sardinha, pé de galinha, jaca, doce de leite e gelatina de tutti-frutti são os itens combinados para essa inovação, que ninguém quer provar.

O sanduíche 2020 foi apresentado aos consumidores por meio de uma campanha idealizada pela agência DAVID São Paulo e veiculada nas redes sociais do BK. O vídeo traz as reações de quem teve a oportunidade de degustar a composição e, claro, ninguém aprovou.

“Nada melhor que coroar esse ano difícil de engolir com um sanduíche à altura. Com ajuda dos consumidores, criamos uma retrospectiva em forma de comida que poucos vão encarar e todos vão querer esquecer”, diz Rafael Donato, vice-presidente de criação da DAVID.

A história teve início com uma enquete feita para os consumidores nas redes sociais: se 2020 fosse um sanduíche, quais seriam os ingredientes?

O sanduíche foi criado especialmente para a campanha, e não estará disponível para compra nos restaurantes.

“Desejamos a todas as pessoas um 2021 menos indigesto! Sabemos que 2020 foi um ano desafiador e, ao longo dos últimos meses, nos deparamos com situações bastante adversas. Lançamos essa campanha para oferecer, neste final de ano, um pouco de leveza e bom-humor aos nossos consumidores – assim como temos feito em todas as nossas ações. Esperamos que todos possam se divertir com a nossa campanha e ter uma virada de ano verdadeiramente feliz”, afirma Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.