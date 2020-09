Burger King lança sanduíche com muçarela empanada

A rede de restaurantes Burger King anuncia a chegada do Mega Stacker Muçarela. O sanduíche, que estará disponível nas lojas de todo o Brasil a partir de 30 de setembro, conta com uma fatia de muçarela empanada.

Segundo a rede, o Mega Stacker é um dos sanduíches mais queridos pelos consumidores do Burger King e já conta com as versões Original, Catupiry®, Cheddar, Rodeio e Atômico, em opções que vão de dois a quatro hambúrgueres.

“Nós sabemos que os nossos consumidores adoram novidades. Então, decidimos unir o útil ao agradável com a preferência dos brasileiros por essa variação de queijo”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.

A novidade é disponível por tempo limitado e também pode ser pedida via delivery.