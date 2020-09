Burger King faz time da 4ª divisão ficar famoso no FIFA 20

Em junho de 2019, quando a rede de fast-food Burger King decidiu patrocinar o time inglês da quarta divisão Stevenage, a estratégia era exibir sua marca no popular jogo de videogame FIFA 2020.

Para isso, foi criado um desafio nas redes sociais chamado #TheStevenageChallenge, que incentivou os jogadores a escolher o time da quarta divisão ao invés de famosos como Real Madrid.

Como recompensa, as pessoas poderiam retirar brindes (como batata frita grátis) que variavam a cada etapa do desafio. Segundo a empresa, essa ação gerou mais de 25.000 gols postados nas redes sociais com os jogadores do time.

Como consequência, o Stevenage se tornou o mais escolhido do jogo, os gamers começaram a utilizar a camisa do time em jogadores como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo e os resultados foram colhidos fora do mundo virtual.

O Stevenage comentou que vendeu a maior quantidade de camisas já registrada na sua história, enquanto o Burger King atingiu o objetivo de gerar muitas menções, visibilidade e lembrança na rede mesmo apoiando um time sem tanta evidência anteriormente.

