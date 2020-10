Burger King distribui cupom e pedido pode sair de graça

A rede de fast food Burger King passa a disponibilizar seu balde de batatas fritas para compra via delivery, em uma parceria exclusiva com a Uber Eats durante 20 dias. Para divulgar a novidade, a rede preparou uma ação promocional.

“Os nossos consumidores pediram pelo Balde de Batata no delivery e nós atendemos – e com uma campanha divertida. Essa é a primeira vez que disponibilizamos um produto exclusivamente na plataforma da Uber Eats’, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marca do Burger King no Brasil.

Na iniciativa, idealizada pela agência Ginga, o público será convidado a contar os seus perrengues nas redes sociais do BK, que tentará trazer soluções. Os “apertos” comentados pelo público no Insta do Burger King (@burgerkingbrasil) receberão códigos promocionais para aproveitar o Balde de Batatas, sem sair de casa.

Os códigos promocionais serão de R$17,90, o mesmo valor do balde de batatas, que poderá sair de graça. Outros produtos custam até menos, um exemplo é a novidade no King em Dobro: Rodeio Duplo e Chicken Duplo por R$ 16,90.

A marca traz também cinco combos inédito disponíveis no Uber Eats, com preços especiais, e nomes divertidos: “Mandou msg para ex”; “O choro é livre”; “Pra esquecer os boletos”; “Não aguento mais EAD”.