Burger King distribui grátis 67 mil lanches Whopper a cliente em vassoura

O Burger King já distribuiu 67 mil sanduíches Whopper, o seu hambúrguer carro chefe, a clientes que toparam o desafio da campanha publicitária de Halloween e apareceram nos drive-thrus de determinadas lanchonetes montados em uma vassoura. A promoção começou às 10h de hoje, comemoração do Dia das Bruxas nos Estados Unidos, e vai até as 18h (horário de Brasília).

Nas redes socias, pipocam imagens de longas filas de consumidores munidos de vassouras em frente às unidades do Burger King.

A campanha Vassoura Thru foi idealizada pela agência David São Paulo, uma agência de propaganda que se autointitula a mais inovadora do Brasil.

“Ano a ano temos trabalhado nossas campanhas de Dia das Bruxas de formas espontâneas para que possamos oferecer aos consumidores brasileiros experiências divertidas”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.

Fundado em 1953 nos Estados Unidos e controlado desde 2010 pelo fundo brasileiro 3G Capital, dos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, o Burger King é famoso no mundo inteiro pela propaganda agressiva, que muitas vezes provoca seu grande rival, o McDonald’s . Também como parte da festa do Helloween, na Suécia e na Dinamarca o cliente que disse a expressão “palhaço cancelado” no banheiro de algumas lanchonetes se deparou com uma imagem assustadora do Ronald McDonald, mascote do concorrente.