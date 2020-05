BTS estrela campanha da Hyundai em prol do meio ambiente; veja vídeos

Fenômeno do K-pop, a banda sul-coreana BTS estrela a campanha da montadora Hyundai sobre a importância de “trabalharmos juntos com o nosso planeta para criar um futuro melhor, um amanhã melhor”. A propaganda usa uma combinação de linguagem e recursos visuais para transmitir conexões com a natureza.

Assista ao vídeo:

A campanha foi criada para celebrar o dia da Terra, comemorado em 22 de abril. A ideia da Hyundai é mostrar que, se quisermos progredir como seres humanos, soluções de combustível limpo devem ser implementadas.

A montadora se diz comprometida em utilizar energia limpa em futuras soluções de mobilidade. A energia de hidrogênio está no centro da sustentabilidade, e a Hyundai Motor Corp já assumiu a liderança na tecnologia de hidrogênio com a introdução do NEXO. “A única emissão da energia do hidrogênio é a água – um elemento do qual o BTS encontra inspiração infinita.”

Mas a campanha acabou indo além para mostrar a importância de se proteger contra a transmissão do novo coronavírus. Em outro vídeo, os artistas dançam e se divertem com o lema distanciamento social.