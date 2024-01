BTG Pactual traz Alex Atala, Speto, Lethicia Bronstein e Instituto Baccarelli em nova campanha

Com o conceito “A excelência está em você”, o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, lançou uma nova campanha publicitária, que será veiculada na TV fechada, rádio, jornal, cinema, OOH (mídia out-of-home), mídia indoor e digital, além das redes sociais. O novo filme traz ativações com artistas e profissionais renomados do mercado.

“A cultura BTG Pactual é baseada em dedicação, trabalho duro, inconformismo, atenção aos detalhes e paixão na busca pela excelência. O objetivo principal dessa campanha é traduzir esse conceito inspirando as pessoas na busca pela excelência em suas vidas e a usarem todo seu potencial”, diz André Kliousoff, head de marketing do BTG Pactual.

Criada pela Artplan, a campanha traz quatro filmes que se complementam e apresenta personagens que têm a excelência em seu DNA. Na gastronomia, o chef Alex Atala, pela sua dedicação constante. Nas artes plásticas, Paulo César Silva, o Speto, pela atenção aos detalhes. Na moda, a estilista Lethicia Bronstein, pelo seu inconformismo. Na música, o Instituto Baccarelli, que é responsável pelo arranjo da trilha original dos filmes, destaca a excelência pela resiliência.

"O BTG Pactual é o Banco com a cultura mais forte e bem delineada do mercado. Diante disso, procuramos expressar na comunicação a mensagem 'A excelência está em você' por meio de valores como dedicação, resiliência, inconformismo, paixão, criatividade e inspiração. Acreditamos que a ação não apenas inspirará, mas também auxiliará a potencializar esses atributos em cada indivíduo”, comentou Pedro Maneschy, diretor de criação da Artplan SP.

"Em nossas propostas criativas, buscamos regularmente a sintonia com a essência única do BTG e, por meio de nossas ações, temos como premissa enaltecer a qualidade dos serviços oferecidos, além da excelência e comprometimento que o Banco tem junto aos seus clientes", finaliza Fernanda Albuquerque, diretora de grupo de contas da Artplan.

Como complemento da campanha, os personagens farão ativações em pontos da cidade de São Paulo, apresentando seu trabalho e diferencial criativo na busca da excelência. O artista Speto fará uma arte urbana em uma empena (parede de edifício sem janelas) na região da Faria Lima. Já Lethicia fará uma Vitrine exclusiva na Rua Oscar Freire.