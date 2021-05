Brooklyn Brewery lança cerveja do orgulho LGBTI+ e reverte lucro à causa

O bar Stonewall Inn, em Nova York, é conhecido por ter sido, em 1969, palco de uma batida policial que culminou em dias seguidos de passeatas em prol da luta dos direitos LGBTI+, e um ano mais tarde marcou aquele que viria a ser considerado o Dia do Orgulho LGBTI+ em 28 de junho. Pouco mais de 50 anos depois, o The Stonewall Inn e a The Brooklyn Brewery, uma das principais cervejarias artesanais do mundo, lançaram em parceria a cerveja The Stonewall Inn IPA, que acaba de chegar ao mercado brasileiro.

Assim a cervejaria reafirma seu compromisso com a conscientização sobre os direitos LGBTI+ e a importância do respeito às diferenças. “O resultado da resistência à polícia dos frequentadores do The Stonewall Inn naquela ocasião, após anos de violência física e psicológica a que foram submetidos, foi a faísca que fez explodir em escala mundial a luta da comunidade LGBTI+ por seus direitos. Precisamos nos lembrar disso, sempre reforçar a importância da diversidade e buscar promovê-la de todas as formas possíveis", diz Mariane Marques, embaixadora da marca The Brooklyn Brewery no Brasil.

Parceria

A parceria entre a The Brooklyn Brewery e o The Stonewall Inn começou em 2016, quando o bar convidou a cervejaria para participar do lançamento da The Stonewall Inn Gives Back Initiative (SIGBI), organização sem fins lucrativos cujo compromisso é eliminar a intolerância social que atinge a vida dos cidadãos LGBTI+. A iniciativa apoia organizações locais fornecendo assistência estratégica e financeira por meio de campanhas de conscientização, programas de educação, arrecadações e diálogos públicos.

Como símbolo da iniciativa, foi criada a cerveja The Stonewall Inn IPA. Em 2019, com o objetivo de continuar aprofundando a parceria, a The Brooklyn Brewery disponibilizou o rótulo para todos os seus mercados globais. Parte dos lucros obtidos com suas vendas em todo o mundo, inclusive no Brasil, é revertida à SIGBI e transformada em apoio financeiro para as instituições a ela ligadas.

"A Stonewall Inn IPA é necessária para a consciência de que a luta pelos direitos LGBTI+, que começou no Stonewall Inn em 1969, não termina até que alcancemos a igualdade global plena. Existem lugares onde a comunidade LGBTI+ ainda é perseguida e enfrenta um estigma diário apenas por ser quem é e amar a quem quer amar", diz Stacy Lentz, presidente do Stonewall Inn Gives Back Initiative e coproprietária The Stonewall Inn.

Com o lançamento no país, a The Brooklyn Brewery Brasil estabeleceu parceria com a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil (Câmara LGBT), associação sem fins lucrativos cujo propósito é fortalecer o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico e cultural da comunidade LGBT+.

“Essa parceria é parte do nosso compromisso de estimular a diversidade. Começamos educando nossas pessoas e buscando criar ambientes seguros para todos. Logo teremos mais iniciativas locais junto à Câmara”, diz Marques.

O produto será distribuído a partir de 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia, aos pontos de venda da marca e também estará disponível no e-commerce da Maniacs Brewing Co.

