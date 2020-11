Britânia planeja ampliar capacidade produtiva em 65% em 2021

Dados da consultoria GfK sinalizam que, em julho deste ano, o faturamento do varejo com as vendas de eletrodomésticos cresceu 49,5%, enquanto as de eletrônicos avançou 32,3% em relação ao mesmo mês de 2019. Uma das empresas do setor, a Britânia — marca presente em 98% dos lares brasileiros — percebeu um aumento bastante expressivo nas vendas neste ano, com alta de 71% nas vendas online de eletrodomésticos em marketplaces parceiros e em pontos físicos de venda.

“Só em relação ao consumo de itens de cozinha e limpeza o aumento foi de 40% em relação ao ano passado, sendo que os produtos de cuidados pessoais tiveram uma procura 60% maior. Ao todo, crescemos 30% em comparação a 2019”, afirma Cristiane Clausen, diretora-executiva do Grupo Britânia.

Ivete Sangalo: a nova garota-propaganda

Ivete Sangalo: cantora é o novo destaque das campanhas da Britânia

Para comemorar os bons resultados, a empresa, que no ano que vem completará 65 anos de existência, anunciou um investimento cinco vezes maior em mídia, além da contratação da cantora baiana Ivete Sangalo como garota-propaganda em ações de marketing, material de PDV, redes sociais e em diversos filmes publicitários.

“Nossa principal filosofia é desenvolver produtos que solucionem e facilitem a vida das pessoas. Ao longo desses 65 anos, nosso portfólio cresceu muito, assim como nossos consumidores e, para fortalecer esta parceria de tanto sucesso e confiança, pensamos em trazer uma estrela que brilha tanto quanto a nossa e a Ivete é a representação perfeita”, diz Cristiane. “Seu brilho e alegria simbolizam toda energia que queremos transmitir em nossas campanhas.”

Perspectivas otimistas

Com produtos pensados para facilitar a vida do consumidor, a Britânia nasceu em 1956 com uma produção restrita a fogões, fogareiros e móveis metálicos. Mas, conforme foi conquistando a confiança dos brasileiros, passou a comercializar também eletrodomésticos, eletroeletrônicos e ferramentas, que compõem um portfólio com mais de 1.000 produtos.

“Estamos ampliando e inovando nossas fábricas com um investimento em torno de 500 milhões de reais. Tudo isso para incrementar a capacidade produtiva em 65% no próximo ano”, afirma Cristiane. Com a nova meta, a empresa pretende fazer com que sua produção diária salte dos atuais 70.000 itens para 130.000, atingindo assim a marca de 30 milhões de produtos fabricados ao longo do ano.

Lançamentos à vista

Batedeira planetária da Britânia: marca pretende lançar 165 produtos inéditos

Em 2021, a marca planeja ainda lançar o seguintes produtos de linha branca: adegas, bebedouro, ar-condicionado, coifa, climatizador, depurador, cooktop, forno elétrico, freezer, frigobar, lavadora, lava e seca, lava-louça, microondas e chopeira.

Outra novidade são os novos itens de linha marrom; entre eles televisores, soundbar, speakers bluetooth, fones de ouvido e caixas acústicas. “Serão 165 produtos inéditos, além dos atuais. Para atender esse aumento na produção, vamos expandir além dos mais de 7.000 colaboradores atuais, gerando vários empregos diretos e indiretos”, diz Cristiane. “Será um ano desafiador, mas acreditamos no Brasil e no crescimento da categoria.”