BrandSights, o primeiro programa onde grandes executivos revelam estratégias de Creator Marketing

A BrandLovrs, plataforma líder em creator marketing na América Latina, revela seu mais recente projeto educacional: o "BrandSights". Voltado para profissionais e entusiastas de marketing, o conteúdo promete ser um divisor de águas na compreensão do marketing digital, branding e estratégias de creator marketing. Com a participação de líderes visionários das mais influentes empresas do mercado, "BrandSights" é mais que um podcast – é uma plataforma de ensino para as marcas que querem entender como utilizar a Creator Economy como forma de diferenciação e crescimento.

"O que torna o 'BrandSights' único é o seu foco no papel inexplorado das marcas no mundo da economia dos creators. O objetivo é ir além do marketing convencional, explorando táticas e tendências de como os creators estão impactando as marcas. Profissionais de marketing aprenderão como os gestores das marcas mais inovadoras do Brasil estão incorporando o creator marketing na estratégia geral das empresas", afirma Rafael Marino, Co-Fundador e CMO da BrandLovrs.

Em seu lançamento, o "BrandSights" apresenta três episódios com a presença de Rapha Avellar da BrandLovrs, José Rodrigues, CMO do Tinder Brasil, e Lucas Bueno, Diretor de Marketing e D2C do Grupo Suppley (Max Titanium). Seguindo o lançamento, a audiência pode esperar episódios semanais com executivos de empresas inovadoras como, Sallve, Reserva, Mercado Livre, Pague Menos, entre outras.

Diferente de qualquer outro podcast do gênero, "BrandSights" se propõe a ser uma plataforma de aprendizado de temas relacionados a marketing e creator economy. Aqui, líderes de estratégia de marca terão acesso a discussões reveladoras com os CMOs mais experientes de diversos setores, explorando estratégias inovadoras e desafios reais enfrentados pelas grandes marcas na era da tecnologia e da revolução do creator marketing.

Conduzido por Rafael Arty, Diretor Comercial da BrandLovrs e um dos maiores especialistas em marketing de influência do país, o "BrandSights" guiará seus ouvintes por uma jornada de descobertas e estratégias no universo do creator marketing. Com mais de uma década de experiência, Arty se destaca por ter auxiliado mais de 1.000 grandes empresas a implementar estratégias de marketing de influência focadas em geração de endosso, visibilidade e vendas.

"A meu ver, o BrandSights é uma oportunidade de aprendizado que oferece a chance de aprender diretamente com os maiores CMOs do Brasil. Cada episódio é uma aula valiosa, fornecendo as peças necessárias para montar o quebra-cabeça de uma estratégia de marketing bem-sucedida na era digital", conta Arty.

Clique aqui para escutar os episódios no Spotify. Se preferir assistir às entrevistas, clique aqui para ver os episódios no Youtube.

Prepare-se para mergulhar no conhecimento e na inovação com "BrandSights". Este projeto não só redefine o creator marketing na era digital, mas também oferece insights essenciais para qualquer profissional do setor.