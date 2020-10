O Boticário acaba de lançar a Botik, uma marca cuidados faciais que pretende democratizar o acesso a esse tipo de produto e tem como campanha o mote “seu rosto no modo ativo”. Para isso, em parceria com a YOUPIX,a marca desenvolveu um treinamento para capacitar mulheres acima dos 40 anos para serem influenciadoras digitais.

Com essa iniciativa, Botik vai colocar o rosto de novas mulheres, que não são nativas digitais, protagonizando campanhas e valorizando as diferenças. “Vamos dar voz à Geração Botik, uma geração que não se limita ou define por idade, mas que tem muitas experiências e conteúdos para compartilhar nas redes sociais”, conta Gustavo Fruges, diretor de comunicação do Boticário.

A marca vai selecionar 200 candidatas para serem capacitadas em um curso online, com linguagem e olhar específicos para elas. As inscrições acontecem a partir desta terça-feira no site da marca. Para se candidatar, todas as mulheres na faixa etária especificada devem inserir seus dados para cadastro e uma mini biografia.

A seleção será feita por um júri técnico que vai avaliar o potencial de geração de conteúdo das candidatas, especialmente, no que diz respeito a autoestima e autocuidado. Após o período do curso, as novas influenciadoras serão acompanhadas e apoiadas pela marca.

“Ao incluir essas mulheres nas redes sociais em posição e responsabilidade de serem influenciadoras, queremos que mais mulheres sejam inspiradas a dividir experiências e mostrar como podem estar ativas, tanto na sua rotina como na internet”, diz Fruges.

Para estrelar essa campanha e abrir o debate com o público a partir da provocação “Quem são as mulheres acima dos 40 que te influenciam nas redes sociais?”, a marca selecionou um time de mulheres para a campanha publicitária idealizada pela agência PROS.

“Mais do que dar protagonismo para mais mulheres, estamos provocando gerações mais jovens a terem um leque mais rico de referências. Vamos ver mais mulheres de 20 e 30 anos trocando experiências com mulheres de 60, por exemplo, sobre assuntos diversos, como autocuidado, autoconhecimento, bem-estar e beleza em qualquer fase da vida”, diz Bia Granja, sócia e CCO da YOUPIX.

