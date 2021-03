Bolsonaro fica "nu" em campanha contra a desinformação do governo federal

Contra a desinformação do governo federal durante a pandemia, a entidade Repórteres Sem Fronteira, em parceria com agência BETC Paris, lança uma campanha pela defesa da "verdade nua e crua", que começa nesta segunda-feira, 22, com uma fotomontagem que mostra Jair Bolsonaro, sem roupa, coberto apenas por uma placa que informa o número de mortes causadas pela Covid-19 e o número de casos confirmados da doença no país.

A pandemia está mexendo com a economia e os negócios em todo o mundo. Venha aprender o que realmente importa na EXAME Research

Segundo a entidade, esta é uma forma simbólica de confrontar o presidente Bolsonaro com a realidade nua e crua dos fatos, enquanto ele acusa a imprensa pelos acontecimentos recentes no país.

O Brasil é hoje o terceiro país mais afetado no planeta pela Covid-19 e a campanha reforça a importância de conhecer os fatos para compreender a pandemia e poder agir sobre ela.

"O trabalho da imprensa brasileira tornou-se particularmente complexo desde que Jair Bolsonaro assumiu o poder em 2018. Insultos, difamação, estigmatização e humilhação de jornalistas passaram a ser a marca registrada do presidente do país. Sempre que informações contrárias aos seus interesses ou aos de sua administração se tornam públicas, ele não hesita em atacá-los com violência", diz a entidade em nota oficial no seu site.