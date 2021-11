Black Friday: Tok&Stok dá até 90% de desconto, com montagem e frete grátis

A Tok&Stok, varejista conhecida do segmento de móveis e decoração, vai oferecer descontos de até 90% na Black Friday, além de montagem de produtos e frete gratuitos para as regiões Sul e Sudeste. Ao todo, são mais de 3.000 produtos selecionados para os consumidores aproveitarem a promoção, que vai até a próxima segunda-feira, 29 de novembro.

Todas as ofertas são válidas para as lojas físicas, site e aplicativo. Os produtos — mesmo os que estão em promoção — podem ser parcelados em até dez vezes sem juros no cartão de crédito (desde que as parcelas tenham valor mínimo de 50 reais para o site e app e de 100 reais para as lojas físicas).

Quer dar um upgrade no seu currículo? Confira os cursos com descontos na Black Friday da EXAME Academy

Veja abaixo alguns itens que fazem parte da promoção:

HOME OFFICE

Cricket Escrivaninha com prateleira (Código 401642) - De R$ 999,99 por R$ 299,99

Eames Cadeira Home Office com braços (Código 405733) - De R$ 689,99 por R$ 279,99

Start Up Mesa 91 cm x 52 cm (Código 326712) - De R$ 569,99 por R$ 459,99

SALA

-

Cricket Escrivaninha com prateleira (Código 401642) - De R$ 999,99 por R$ 299,99 Eames Cadeira Home Office com bracos (Código 405733) - De R$ 689,99 por R$ 279,99 Start Up Mesa 91 cm x 52 cm (Código 326712) - De R$ 569,99 por R$ 459,99

COZINHA

Especiarias Pimenta Rosa Xícara Chá (Código 374757) - De R$ 65,9 por R$ 49,90 Polig Quad Mesa Lateral Alta 40 x 40 (Código 398817) - De R$ 529,99 por R$ 179,99 Inversa Carrinho (Código 406153) - De R$ 689,99 por R$ 299,99 Olle Carrinho 51 x 33 (Código 401564) – De R$ 919,99 por R$ 479,96

QUARTO

-

Austria Cabide Piso Infantil (Código 346359) - De R$ 369,99 por R$ 65,99 Sox Baú 100 x 38 (Código 406240) - De R$ 1.399,00 por R$ 419,99 Pipe Luminária Mesa (Código 328364) - De R$ 142,90 por R$ 107,90 Resting Cabeceira Solteiro (Código 405767) - De R$ 409,99 por R$ 249,90

Concorrência

A Leroy Merlin anuncia descontos especiais para a Black Friday que podem chegar a até 70%. Os itens dessa faixa estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 25. Durante a ação, a empresa também oferecerá condições especiais de pagamento, com parcelamento em até 12 vezes sem juros no Cartão Celebre, meio de pagamento exclusivo da Leroy Merlin.

A ação oferece preços especiais em 15 categorias: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas.

Enquanto isso, a MadeiraMadeira anunciou que, entre os dias 23 e 26 de novembro, terá ofertas com até 80% de desconto em todo o Brasil. "O foco principal está em garantir a melhor experiência para o cliente no período de compras mais movimentado do ano”, afirma Marcelo Scandian, CXO e cofundador da MadeiraMadeira, em comunicado.