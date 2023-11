Black Friday do Aiqfome, delivery do Magalu, tem Erick Jacquin, IA e descontos

A nova campanha para a Black Friday do Aiqfome, delivery do Magalu, quer fortalecer o negócio de pequenos empreendedores. A ação do aplicativo, que tem como foco cidades menores, traz o chef francês Erick Jacquin como protagonista, além de descontos aos consumidores que utilizarem a plataforma até o dia 3 de dezembro.

Criado em 2007, o Aiqfome foi adquirido pelo Magalu em 2020. Os serviços do aplicativo, disponíveis em iOS e Android, estão presentes atualmente em mais de 700 cidades do país. A empresa conta com cerca de 52 mil estabelecimentos parceiros e atende mais de 7 milhões de clientes.

Vestido como uma figura mágica e carismática, o chef estrela a campanha “Orgulho da Promoción”. A brincadeira faz referência ao seu famoso bordão, em português afrancesado, “Vergonha da Profissión”.

“Observamos, por meio de pesquisas, que o Jacquin conversa muito bem com a nossa audiência pela fama com os programas Pesadelo na Cozinha e MaterChef Brasil, o que pode atrair mais restaurantes para a nossa campanha”, diz Marcelo Fernandes, diretor de marketing do Aiqfome.

@aiqfome a maior black friday do interior do país já começou! 🔥🔥🔥 com descontos de verdade de até 50% OFF, promoções relâmpagos e muitos cupons *confira se sua cidade tá participando da promoção ♬ som original - aiqfome - app de delivery - aiqfome - app de delivery

Nos vídeos, Jacquin convida os usuários do aplicativo, ou “fominhas”, a conferirem as ofertas dos estabelecimentos, além de mencionar o nome do local, o endereço e um prato de destaque do cardápio. Segundo o executivo, todos os restaurantes que aderirem à campanha de Black Friday, ou seja, adotarem os descontos propostos, ganharão uma propaganda personalizada.

A empresa se uniu à agência 20 Dash, que desenvolveu um motor de inteligência artificial generativa para produzir os vídeos com a voz e o sotaque do Jacquin, via lip sync (sincronia labial). “O Brasil é enorme e os hábitos de consumo são diferentes. No Maranhão querem desconto, por exemplo, no cuscuz. Já no Rio Grande do Sul, no lanche de coração de galinha. Não adianta tratar todo mundo igual, por isso focamos na regionalização. Assim, promovemos localmente o restaurante parceiro e geramos mais engajamento para a nossa marca.”

A expectativa é que sejam produzidos em torno de 8 mil vídeos, os quais poderão ser usados pelos próprios proprietários dos estabelecimentos como forma de autopromoção. Aquele que melhor impulsionar o conteúdo receberá ainda uma visita do Jacquin, independentemente do local no país. Outros 20 que tiverem mais pedidos ganharão um prêmio no valor de 30 mil reais e uma consultoria da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

“Tomamos cuidado para não ser só mais uma promoção. Queremos dar ferramentas para que os estabelecimentos parceiros fidelizem clientes e cresçam com a gente. Inclusive, esse é o espírito do grupo Magalu”, destaca Fernandes, que está investindo em torno de 7,5 milhões em duas semanas de campanha.

Descontos em marcas do grupo

“Orgulho da Promoción” tem foco no digital, e será veiculada em redes sociais, como Youtube, Instagram e TikTok e Facebook. Com isso, o Aiqfome espera receber cerca de 5 milhões de pedidos.

Durante a Black Friday, após qualquer compra realizada via pagamento online no aplicativo, é possível girar uma roleta virtual e receber cupons de desconto das marcas do grupo como Netshoes, Época Cosméticos, KaBuM!, Zattini, Magalu e no próprio Aiqfome.

Essa é a primeira vez que a empresa disponibiliza uma tecnologia em formato de game, dentro do aplicativo. “Uma maneira divertida e interativa de oferecer descontos aos nossos usuários”, conclui Fernandes.