Beck’s sorteia ingressos do Tomorrowland e leva fãs para casa exclusiva

O Tomorrowland, maior festival de música eletrônica do mundo, acontece neste final de semana de forma online por conta da pandemia da covid-19. Os ingressos para os dois dias custam cerca de 120 reais, mas a Beck’s, marca de cerveja da Ambev e patrocinadora da edição, sorteia alguns e oferece a oportunidade de assistir ao evento em um local exclusivo, chamado Houses of Tomorrow.

Localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, as casas contam com uma ambientação exclusiva e cervejas da marca. Para participar basta fazer o cadastro no site da promoção. Na hora, o participante vai saber se conseguiu um acesso ou não. Os dois ganhadores, um em cada cidade, irão aproveitar o final de semana com apenas um acompanhante, respeitando a recomendação de isolamento social.

Quem não conseguir acesso para uma das casas tem chance de destravar outras premiações, como centenas de ingressos ou kits Beck’s Tomorrowland em casa, que contam com um ingresso para o festival digital, bolsa, uma caixa de som JBL, um conjunto de luzes inteligentes, uma bandeira, um balde e um par de copos.

Na última oportunidade, quem não conseguir nenhum dos brindes anteriores pode ao menos ver 15 do show do DJ Vintage Culture no site da marca de bebida. A apresentação acontece domingo, dia 26, às 14h30.

Negócios

A Beck’s chegou no país ao final de 2019 para reforçar a estratégia da companhia na diversificação de portfólio e aposta em cervejas puro malte. No começo de 2020 foi a vez de a Ambev lançar a Brahma Duplo Malte. Até o momento, a estratégia de posicionamento da marca foca em eventos de música eletrônica.

Com os bares e restaurantes fechados devido à pandemia do novo coronavírus, a empresa registrou queda de 9,1% no volume vendido no Brasil no primeiro trimestre de 2020.