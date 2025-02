Beach tennis, futevôlei e ativações de marcas: Arena Verão+ Gree deve atrair 40 mil pessoas

De 17 de fevereiro a 9 de março de 2025, a Praia da Enseada, no Guarujá, recebe a Arena Verão+ Gree. O evento, que deve atrair 40 mil pessoas, contará com competições de beach tennis, beach soccer e futevôlei.

A programação inclui torneios do ITF BT200, BT50 e BT10 de beach tennis, válidos pelo calendário mundial da ITF, que reunirá os melhores atletas da categoria. As partidas terão transmissão da ESPN, com destaque para dois jogos no dia 22 de fevereiro.

Além disso, o Campeonato Paulista de Beach Soccer, nas fases 1 e 2, trará equipes de todo o litoral paulista, com transmissão feita pelo SporTV no dia 9 de março. No Futevôlei, o Open Nacional reunirá as principais equipes do Brasil, sendo transmitido também pela Band Sports, no dia 28 de fevereiro.

O evento tem 10 patrocinadores confirmados, divididos nas categorias ouro, prata e apoio. A Gree detém o naming rights, enquanto EcoRodovias, Lorenzetti, Sabesp, Sika, Poty, Super Bock, Jundiá, Algar e Castelo completam a lista. Durante a Arena Verão+, serão realizadas ativações de marca, incluindo distribuição de brindes e ações promocionais.

"Na Gree, acreditamos no poder transformador do esporte e cultura. Nosso patrocínio à Arena Verão é um passo importante para contribuirmos com um evento de grande relevância e criarmos oportunidades de conexão com nossos públicos. Queremos estreitar os laços que nos unem e reafirmar nosso compromisso com a qualidade, confiança e inovação", diz Nicolaus Cheng, diretor comercial da empresa.

Além das competições, o evento terá atividades gratuitas para o público, como clínicas esportivas. Os patrocinadores promoverão ativações ao longo do evento, incluindo distribuição de brindes e ações promocionais.

"A Arena Verão+ chega à sétima edição com o patrocínio de grandes marcas, o que reforça a percepção do mercado sobre a maturidade do evento”, afirmou Fábio Wolff, do comitê organizador.

Com capacidade para 5 mil pessoas por arena, o evento contará com dois espaços montados na Praia da Enseada, equipados para garantir conforto e segurança aos participantes e espectadores. Os locais estarão abertos todos os dias, das 9h até o fim das atividades.

“Com uma estrutura robusta e planejada para competições de alto nível e lazer, o evento deve atrair milhares de pessoas e se consolidar ainda mais como um dos principais do calendário nacional e internacional”, afirma Anderson Rubinatto, do comitê organizador.