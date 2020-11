BCW e Máquina Cohn & Wolfe criam o Grupo BCW Brasil

A BCW (Burson Cohn & Wolfe), uma agência líder global de comunicação, anunciou hoje a criação do Grupo BCW Brasil, sob o qual as marcas BCW e Máquina Cohn & Wolfe irão operar. O Grupo expandirá as capacidades de comunicações integradas de ambas as agências para fortalecer a oferta coletiva da BCW no Brasil.

“Temos duas marcas fortes no Brasil com a BCW e a Máquina Cohn & Wolfe, cada uma com sua própria expertise diferenciada. A BCW opera no Brasil há mais de 40 anos e é especialista na criação de programas integrados orientados por insights, baseados em mídia espontânea, que se conectam com uma ampla variedade de públicos de interesse. A Máquina Cohn & Wolfe é conhecida por sua profunda expertise e relacionamentos locais, uso de dados e inteligência de negócio, como ferramenta essencial para a comunicação”, disse Martin Montoya, que ingressou na agência como presidente para a América Latina.

Tanto a marca BCW quanto a Máquina Cohn & Wolfe serão mantidas e continuarão operando de forma independente, mas em parceria. Desse modo, a criação não impactará na estrutura societária e não haverá integração total entre as agências. Com o Grupo ambas as agências seguem independentes, com suas próprias identidades e mantendo os seus clientes, mas agora com uma estrutura unificada em busca de maior eficiência nas suas operações.

No Grupo BCW Brasil, os clientes terão acesso a um conjunto aprimorado de serviços em pesquisa, análise de dados, publicidade, mídia espontânea e paga, bem como uma equipe de especialistas com expertise global e local.

Rosa Vanzella e Simone Iwasso, vice-presidentes executivas da Máquina Cohn & Wolfe, foram nomeadas copresidentes do Grupo BCW Brasil. Elaine Rodrigues continuará supervisionando a BCW Brasil como diretora geral.

“O Brasil é um mercado importante para a BCW globalmente e na América Latina, portanto, reunir a BCW e a Máquina Cohn & Wolfe nos dá uma oferta ainda mais poderosa para ajudar os clientes a atingir seus objetivos de comunicação e negócios”, disse Donna Imperato, CEO global da BCW em comunicado.

A BCW iniciou suas operações no Brasil em 1976 e possui escritórios em Brasília e São Paulo. Fundada em 1995, a Máquina Cohn & Wolfe é uma agência full-service com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.