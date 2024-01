BBB 24: Latam patrocina 1ª Prova do Anjo e lança mega promoção com passagens a partir de R$ 99

A Latam foi a patrocinadora da primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2024, realizada nesta sexta-feira, 12. A dinâmica vencida pelo brother Matteus, além de testar o conhecimento dos participantes do reality show sobre a companhia, deu início à primeira mega promoção do ano, com passagens aéreas a partir de R$ 99 o trecho.

Segundo Amira Ayoub, head de marketing da Latam Brasil, a ação da companhia como patrocinadora oficial do BBB24 foi idealizada não só com o intuito de reforçar a posição de conectividade da marca no Brasil, mas também para convidar o público a viver na prática um mundo Sem Fronteiras.

"Transmitimos nossa principal mensagem como aérea que mais conecta o brasileiro com o Brasil e o mundo e envelopamos isso em uma campanha simultânea direcionada ao público de casa com passagens aéreas em preços acessíveis, que ampliam o acesso do brasileiro ao avião e os convida a viver um mundo Sem Fronteiras com a nossa companhia", explica a executiva.

A prova foi idealizada pela Globo e a Latam, em colaboração com a Graphene by IPG, uma estrutura dedicada exclusivamente à marca, que no Brasil conta com agências como WMcCann e MRM Brasil.

Como foi a prova do anjo da Latam no BBB24

A dinâmica foi composta por um mapa gigante com destinos atendidos pela Latam. Os participantes foram sorteados por meio de uma urna para um duelo de perguntas e respostas no telão.

O jogador que primeiro apertasse o botão do totem e respondesse corretamente à pergunta poderia colocar 3 bandeiras no mapa. Caso errasse a resposta, seu oponente quem as colocaria. Os derrotados no duelo foram eliminados, concluindo a primeira fase da prova com 24 bandeirinhas em destinos da companhia.

A segunda fase contou com a mesma dinâmica, mas objetivo diferente: os jogadores que acertassem as respostas deveriam retirar uma bandeira do oponente a cada rodada e, no lugar, colocar um avião. O dono da última bandeirinha restante no mapa, Matteus, foi o vencedor da dinâmica.

Além de ganhar a Prova do Anjo, o brother foi presenteado pela Latam com uma passagem internacional ida e volta para um destino atendido pela companhia e outra para presentear um acompanhante de fora da casa. Aqueles que passaram para a 2ª etapa da prova também foram presenteados com uma passagem ida e volta para um destino nacional.

Passagens aéreas da Latam por R$ 99

Além de presentear os brothers, a participação da Latam na Prova do Anjo também deu início à primeira mea promo da companhia em 2024, que tem como premissa reforçar o compromisso de fazer com que mais brasileiros voem de avião. A ação contempla passagens aéreas promocionais para destinos nacionais e internacionais.

A tarifa mais atraente é a da oferta relâmpago para a ponte aérea Rio de Janeiro/Santos Dumont-São Paulo/Congonhas, a partir de R$ 99 o trecho e disponível no site da Latam até as 5h59 deste sábado (13/1).

Para as passagens em promoção, há opções de voos entre São Paulo/Congonhas e Belo Horizonte/Confins, a partir de R$ 164,20, Curitiba e Porto Alegre, a partir de R$ 167,49, Belo Horizonte/Confins e Rio de Janeiro/Galeão, a partir de R$ 170,30.

Para viagens internacionais, há opções de bilhetes, por exemplo, no trecho São Paulo/Guarulhos-Buenos Aires/Aeroparque, por R$ 1.374,63 (ida e volta com taxas inclusas) e entre São Paulo/Guarulhos e Miami (EUA), a partir de R$ R$2.661,81 (ida e volta com taxas inclusas).

A Latam também está oferecendo preços especiais para quem quer viajar para o exterior em cabine Premium Business, que conta com benefícios, como assentos que reclinam até 180º, gastronomia premium e acesso a todas as salas Vip Latam.

