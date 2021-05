BBB? No Limite? Twitter dá 'a dica' para marcas surfarem no sucesso

Não é só dentro dos 2,3 mil metros quadrados de área que marcas decidiram investir e se expor para aproveitar o sucesso da última edição do Big Brother Brasil.

Marcas também têm enfrentado o desafio de saber como se colocar em discussões espontâneas que surgem do nada em redes sociais como o Twitter.

Esta edição de 2021 foi o assunto mais falado do Brasil na rede social enquanto esteve no ar, acima de K-pop, de música de uma maneira geral, de Covid-19 e de futebol. Na comparação entre este ano e 2020, o aumento de conversas sobre o programa foi de 40%. Foram cerca de 340 milhões de tweets.

Para atender marcas que não tem tanta familiaridade em como criar sua estratégia na plataforma, conectando o reality show aos seus produtos, o Twitter oferece um serviço chamado Content Powerhouse. A equipe tinha o propósito de unir a cultura da empresa à da plataforma e unir a conversação pública aos objetivos de comunicação da empresa utilizando um modelo de trabalho contínuo e não apenas para uma campanha específica. A equipe tinha o propósito de unir a cultura da empresa à da plataforma e unir a conversação pública aos objetivos de comunicação da empresa.

A principal dica para as empresas, segundo Samantha Almeida, diretora do Twitter Next no Brasil, que tem como foco o desenvolvimento de estratégias de marcas, é o planejamento que garante liberdade para criar em tempo real.

“O "momento certo" de entrar em uma conversa aparece para as marcas que sabem o que querem construir na vida das pessoas, e isso é o que as torna proprietários. A conversa pública é soberana, então não tem como fazer parte dela sem ouvir. Muitas vezes queremos falar sobre nossos produtos e marcas mas, assim como na vida, o legal mesmo é quando as pessoas falam da gente”, explica.

A tendência de aumento no volume de conversas no Big Brother Brasil também aparece em outras atrações do gênero, como A Fazenda, da Record, e deve se repetir no programa No Limite.

"Criatividade estratégica, senso crítico apurado, velocidade na tomada de decisão e intuição. Parece complexo, mas é muito divertido. São milhões de usuários e não tem como tentar prever o que eles farão. É preciso ver o que está sendo feito e entrar no momento que houver o que falar”

Como exemplo sobre que ações promocionais fazer, Samantha cita casos de cupons de desconto em aplicativos de delivery.

“Tudo cabe na mesma conversa desde que esse seja o interesse da sua audiência - é fundamental não desconectar das pessoas e não subestimá-las. Muitas vezes criamos mensagens que funcionam para nós, mas é preciso tentar entender como ela irá impactar a pessoa que está usando o Twitter. Elas nos observam e cobram coerência entre o que pregamos e o que está no discurso, além de terem uma atuação efetiva em relação a temas como diversidade, governança e sustentabilidade. E isso não é ruim. São as novas comunidades onde nos tornamos mais transparentes e acessíveis", reforça.