Barbie cria primeira boneca de uma indígena brasileira

Depois do sucesso do filme, Barbie celebra seu 65º aniversário em 2024 com uma homenagem global a nove mulheres que quebraram barreiras e são fontes de inspiração para as futuras gerações.

No Brasil, a indígena e criadora de conteúdo Maira Gomez, de 25 anos, foi a escolhida para o seleto grupo do projeto Mulheres Inspiradoras (Role Models, em inglês), sendo presenteada com uma boneca feita à sua semelhança, com pinturas características no rosto e roupas típicas da região amazônica.

Conhecida nas redes sociais como Cunhaporanga (que significa “a mulher mais bela”), Maira tem mais de 490 mil seguidores no Instagram e cerca de 6,6 milhões de seguidores no TikTok. Nas plataformas, compartilha sua rotina e esclarece dúvidas sobre costumes e crenças da sua tribo indígena, a Tatuyo, localizada a cerca de uma hora de Manaus, capital do Amazonas.

“Ser reconhecida como uma mulher inspiradora é uma oportunidade incrível e um lembrete de que podemos conquistar tudo que queremos e podemos ser”, diz Maira Gomez.

Em sua visão, Barbie é criativa e fashionista. "Isso é algo que almejo. Você pode perceber que também trago isso nas minhas vestes, nas pinturas, temos o nosso estilo. Então quero usar essa plataforma e também ser criativa e inspirar sendo quem eu sou”, complementa.

Maira é a quinta homenageada brasileira pela iniciativa Role Models, mas a primeira indígena do país. O projeto já celebrou as trajetórias e conquistas da surfista Maya Gabeira, da Dra. Jaqueline Goes, da professora Doani Emanuela Bertan e da cantora IZA.

“A história da Barbie nunca foi apenas sobre ela. É sobre as inúmeras crianças que ela inspirou e os milhões de histórias que ela as ajudou a imaginar ao longo do caminho”, comenta Krista Berger, vice-presidente sênior da Barbie e chefe global de bonecas.

Segundo a executiva, a boneca tem usado a sua plataforma global para capacitar as meninas a explorarem o seu potencial e dirigirem a própria narrativa. “Ao celebrarmos este aniversário marcante, reconhecemos mais de seis décadas de histórias que a Barbie ajudou a escrever e a boneca que continua a dar a todos a oportunidade de sonhar – e sonhar grande.”

Além de Maira, as outras homenageadas são: a diretora, produtora e roteirista Lila Avilés (México); a atriz, ativista e filantropa Viola Davis (Estados Unidos); a renomada atriz Helen Mirren (Reino Unido); a cantora e compositora Shania Twain (Canadá); a superstar Kylie Minogue (Austrália); a modelo Nicole Fujita (Japão); e a comediante e ativista Enissa Amani (Alemanha).

A série também celebra o Dia Internacional da Mulher (8 de março), contudo, faz parte da categoria One of a Kind (ou 'exemplar único', na tradução livre), por isso as novas bonecas ficam com as homenageadas.