Bandida do Pomar retira o gênero do logo e lança lata em prol da diversidade

Bandida, Bandido, Bandide, Bandidão, Bandidx, Bandidona.... Seja como cada um se identifique, agora há uma lata para se sentir representado. A marca de Sidra, Bandida do Pomar, acaba de lançar em Portugal 300 mil latas personalizáveis, em que abre mão do seu gênero, para que cada um possa completar como bem quiser.

Criada e liderada pela agência Funnyhow, esta é a maior campanha “gender neutral” de uma marca de bebidas alcoólicas em Portugal. Sob o conceito “Denuncia-te”, que pretende inspirar as pessoas a serem livres e orgulhosas de quem são, a campanha é dividida em dois momentos. O filme principal, coloca pessoas de diferentes estilos e backgrounds em situações que poderiam ser consideradas inusitadas, mas que fazem parte da vida real. O que reforça os valores da marca com a aceitação do mundo como ele é: um lugar heterogêneo, repleto de diferenças e, por isso, tão único.

O segundo filme, reflete a ação de produto inédita no país. O lançamento da lata – e marca - sem género, que permite aos consumidores assumirem, livre e abertamente, a sua identidade. E que está à venda em todos os Hipermercados e Supermercados de norte a sul de Portugal.

No entanto, o universo de opções é, certamente, ainda maior do que o que se apresenta no filme, como reforça César Sousa, CCO da Funnyhow. “Quisemos, acima de tudo, criar uma campanha que não só fosse de encontro aos valores da Bandida do Pomar e ao seu público, mas também deixar um espaço em aberto para quem mais se quiser juntar - um espaço para a diferença. A Bandida é uma bebida para todos, todas, todes e todxs. Achámos, por isso, que devíamos delegar o poder às pessoas, deixando do seu lado a decisão de manifestarem quem são e como se apresentam ao mundo, seja numa lata, como na vida. Numa altura em que muito se fala de representatividade, igualdade e liberdade, mas que ainda não existe um consenso generalizado em relação a como isso se expressa na escrita, acreditamos que esta lata pode ter um impacto real, servindo de meio para provocar o diálogo sobre este tema. Seja à mesa do bar com os amigos ou na sala de casa em família”.

A campanha “Denuncia-te” está disponível em televisão, outdoors e online, em todo território Português. E tem criatividade da Funnyhow e produção Caspers Films.

Para além da Bandida do Pomar, a Funnyhow é a agência de publicidade que representa marcas com reconhecimento internacional, como a Betclic, Delmonte, Domino’s Portugal, entre outras.