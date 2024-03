Associação Brasileira de Anunciantes apresenta nova gestão 2024-2026

Prestes a comemorar 65 anos, a ABA – Associação Brasileira de Anunciantes elegeu os líderes que farão parte de sua gestão nos próximos dois anos, em Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada nesta quinta-feira, 21, em sua sede na capital paulista, com transmissão online.

Foram eleitos os integrantes da chapa única, que compõem o Conselho Superior, a Diretoria Nacional e o Conselho Fiscal. Na ocasião, também foram apresentados os líderes dos Comitês Nacionais e Grupos de Trabalho, bem como a composição do Comitê de Compliance. A lista completa pode ser vista neste link.

Nelcina Tropardi, diretora geral de Jurídico, RelGov, ESG e Compliance da Dasa, foi reeleita para seu quarto mandato como presidente da ABA, tendo como 1º vice-presidente, Álvaro Garcia, CMO da Mondelez.

“Tenho imenso orgulho e gratidão em ser reeleita mais uma vez como presidente da ABA, uma associação tão vital para o cenário publicitário e que este ano celebra seus 65 anos de protagonismo na construção de um setor mais ético, responsável e pujante", disse Nelcina.

"Nos últimos anos passamos por profundas transformações em nossa sociedade, que refletiram diretamente na comunicação das marcas. Temos muito trabalho pela frente para apoiar nossos associados, mas também um universo de possibilidades. Juntos, podemos elevar nossos padrões, promover boas práticas e inspirar o marketing e a publicidade para atuarem como agentes de transformação”, complementou.

Sergio Pompilio, vice-presidente de assuntos governamentais e políticas públicas LATAM da Johnson & Johnson, foi reeleito como presidente do Conselho Superior, tendo como copresidente, Christianne Rego, CMO da General Motors.

“A ABA tem um papel estratégico em coordenar iniciativas e movimentos pioneiros para apoiar as marcas diante das novas oportunidades e tendências do setor, em fomentar as boas práticas globais para ajudar nosso mercado a evoluir por um caminho ético e responsável, em atuar na defesa dos interesses dos anunciantes por meio de um trabalho fortíssimo de Advocacy e na defesa da transparência, da liberdade de expressão e da autorregulamentação”, afirmou Pompilio.

Sandra Martinelli segue como CEO da ABA, posição que ocupa desde setembro de 2014, sendo também há nove anos, membro do Executive Committee da WFA – World Federation of Advertisers, entidade global que representa os anunciantes e a qual a ABA é filiada.

Ela apresentou as atividades realizadas no biênio de 2022-2024 e destacou a relevância da entidade para o mercado. “Tenho muito orgulho do caminho que estamos trilhando. A influência da ABA foi evoluindo diante do aumento de sua relevância para o mercado de anunciantes, sendo hoje um espaço de conexão para líderes que querem caminhar de olho no futuro”.

A CEO da ABA também destacou a importância dos líderes eleitos, que dedicarão tempo e conhecimento nos próximos dois anos, para o cumprimento do propósito e da agenda estratégica da entidade.

“Nesses nove anos vi a entidade emergir como uma força vital para nossa indústria. Reunimos atualmente cerca de 1400 marcas, de mais de 130 associadas e mais de 80 líderes que, junto da ABA, fomentam as melhores práticas do marketing e da comunicação focados em responsabilidade e reputação para um futuro sustentável, na liderança e articulação de uma agenda de transparência nas relações entre marcas e agentes do mercado, na antecipação da medição das disrupções do mercado, na conexão e evolução dos profissionais de marketing e nas oportunidades das novas tecnologias, como a IA para o marketing e seus desafios éticos. Reunimos na ABA, líderes que acreditam no marketing e na comunicação para inspirar e transformar e seguimos comprometidos com a evolução da nossa indústria”, ressaltou.

Além da eleição, a reunião contou com a prestação de contas da Diretoria Nacional e relatório de Auditoria da gestão 2022-2024, bem como o balanço financeiro dos dois anos passados.

Após a AGO, a ABA deu início a 1ª reunião da Diretoria Nacional de 2024, com abertura realizada por Nelcina Tropardi. Sandra Martinelli apresentou o Plano de Ação ABA 65 anos, que vai celebrar as seis décadas e meia da entidade.