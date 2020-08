Assistentes de voz dominarão o mercado e relações entre homens e objetos

Quem está atento ao mercado da internet das coisas percebe uma disputa nos registros de nomes dos Voice Apps. É algo parecido com o que ocorreu no final dos anos 1990 com os domínios de internet, com uma restrição ainda maior de opções de registro, gerando uma curiosa urgência. O fenômeno atual revela o interesse crescente pelos assistentes de voz. E tome nota: eles vão dominar as relações entre homens e objetos.

Os assistentes de voz simulam conversas para entregar informações baseadas em voz ou texto a um usuário através de uma interface web ou móvel (smartphone). “Elas são a ferramenta mais promissora no mundo da inteligência artificial na relação com os seres humanos porque são capazes de absorver o comportamento do usuário e se personalizarem, além de agilizarem tarefas e otimizarem o tempo”, diz Rapha Avellar, CEO da Avellar, agência de marketing que tem um setor exclusivo para soluções em voice.

Só nos EUA, existem mais de 100 mil Voice Apps. Entre os assistentes de voz mais conhecidos estão Alexa (Amazon), Assistant (Google), Cortana (Microsoft), Bixby (Samsung), Siri (Apple) e AliGenie (Alibaba). Mas há também muitas outras que vêm se tornando estrelas em bancos e em grandes empresas de varejo como a Lu, da Magazine Luiza.

No mundo todo, mais de 30% das pesquisas já são feitas via voz. Uma estimativa para o ano que vem mostra que 40% dos consumidores vão fazer transações realizadas por assistente de voz.

Apesar dos números e do potencial da tecnologia, este ainda é um espaço pouco explorado por marcas relevantes no mercado. Hoje, existem diversas formas de posicionamento de marcas e empresas com a utilização da voz: Interactive Branded Storytelling; Sonic Branding; Flashbriefing (Voice Podcast); Voice Search; Voice-Commerce e Voice Apps de relacionamento.

O mais conhecido e usado por usuários de smartphone é o Voice Search – o velho e bom SEO (Search Engine Optimization), mas feito via voz, daí a nova sigla V-SEO. Na plataforma Android, por exemplo, cerca de 50% das buscas são feitas via comando de voz, e não por teclado.

O Interactive Branded Storytelling é um tipo de escritor de roteiro que, por meio do serviço de voz, vai ajudando o usuário a garimpar coisas que estão de acordo com seus gostos, enquanto o próprio usuário vai sendo garimpado também. É como se fosse uma secretária que vai conhecendo o chefe cada vez melhor conforme trabalha para ele.

A Sonic Branding trabalha a identidade auditiva das marcas por meio das combinações de ingredientes sonoros, o que ajudar a reforçar seu reconhecimento. “Isso gera uma aproximação afetiva com o consumidor”, destaca Rapha.

O Flashbriefing (mini Podcast com maior frequência de atualização) ajuda na comunicação com pílulas de informações entregues ao longo do dia via voz, entrando nas rotinas dos consumidores. “Tem como características leveza, brevidade, familiaridade e enorme potencial de construção de autoridade e penetração cultural”, pontua o CEO da Avellar.

Por fim, o Voice Triggered E-Commerce, ou apenas Voice Commerce, é o assistente de venda via voz que pode iniciar, finalizar ou mesmo gerir uma venda de ponta a ponta. É uma tendência pela praticidade e agilidade. Há uma expectativa de que, em 2021, 18% dos orçamentos globais já serão gerados a partir do e-commerce.

Os Voice Apps são a grande oportunidade de mercado por, pelo menos, duas boas razões. “Em primeiro lugar, pela escassez do conteúdo de marcas com esses serviços”, avisa Rapha. Segundo, porque toda a infraestrutura tecnológica de distribuição ampla já está disponível, reduzindo custos de instalação e de adaptação. “Além disso, as marcas ainda têm a oportunidade de se posicionarem como inovadoras no mercado.”

No Brasil, esse nicho é especialmente promissor porque os brasileiros amam usar a voz. Noventa por cento dos usuários de smartphones já enviaram mensagens de voz, e 60% já usaram a voz para controlar seus aparelhos.

Vale lembrar ainda que o Smart Speaker com assistente de voz, aquela caixinha de som usada especialmente para isso, foi a tecnologia de maior crescimento na história: quase o dobro da velocidade do crescimento dos smartphones. Mais da metade dos lares americanos já tem o seu.

Um estudo da Frost & Sullivan revela que, em 2020, a despeito dos efeitos da pandemia (ou talvez até mesmo por causa dela) há uma expectativa de faturamento de R$ 2,2 bilhões com internet das coisas – só no Brasil. Os aplicativos de voz só vão fazer esses números crescerem.