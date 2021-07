As marcas com mais engajamento nas redes no Mês do Orgulho LGBTI+

A Emplifi, marca da empresa de pesquisa em mídia Socialbakers, realizou uma análise de conteúdo do Mês do orgulho LGBTI+, comemorado em junho. O estudo é focado no posicionamento das marcas nas redes sociais.

O estudo contempla análise das postagens de junho de 2020 e 2021 feitas por marcas brasileiras em suas páginas de Facebook e perfis de Instagram e Twitter. Em 2021, comparado com 2020, houve um maior volume de posts e interações ligados à causa LGBTI+.

Em um ano, o número de posts cresceu em 44% e as interações subiram 56%. Em 2020, foram contabilizados 2.187 posts com 2.297.851 interações. Já em 2021, houveram 3.157 publicações somando 3.581.742 interações.

Engajamento por plataforma

Em 2020, a porcentagem de interação no Instagram era de 83%, passando para 75% em 2021. Apesar da queda, a plataforma ainda lidera as interações. Mas as outras redes registraram um aumento na taxa de engajamento. No Twitter passou de 2% a 6% em um ano, já o Facebook registrou um aumento de 15% a 19% na interação de posts relacionados à comunidade LGBTI+.

Engajamento por indústria

O estudo também revelou quais indústrias têm o maior número de interações em postagens ligadas à comunidade LGBTI+. O setores de varejo, e-commerce e fast food lideram em 2021, enquanto beleza e moda encabeçaram o ranking de 2020.

A Emplifi também aponta que as mudanças no ranking se referem a marcas pontuais que apresentaram destaque expressivo em seus conteúdos proprietários.

Os resultados de fast food foram influenciados por Burger King, e os de e-commerce por Mercado Livre. Já o destaque de Varejo foi resultado do vídeo de Casas Bahia com os ex-BBB Gil do Vigor e Lucas Penteado.

Marcas com maior número de interações em posts LGBTI+

Entre as empresas que mais tiveram interações em suas postagens sobre LGBTI+ temos Casas Bahia, Burger King Brasil, Netflix e Doritos.

Além dessas, Amaro, Amstel e Bradesco também investiram pesado em postagens relacionadas ao mês do Orgulho.

Top 10 marcas com mais engajamento em conteúdo LGBTI+ no Facebook

Casas Bahia - com 559.449 interações

Pão de Açúcar - com 109.048 interações

Burger King Brasil - com 66.358 interações

Crocs - com 24.586 interações

Ambev - com 18.506 interações

Qualicorp - com 16.832 interações

Grão de Gente - com 14.973 interações

TIM Brasil - com 11.970 interações

LATAM Airlines - com 11.595 interações

Imovelweb - com 7.579 interações

Top 10 marcas com mais engajamento em conteúdo LGBTI+ no Instagram

Burger King Brasil - com 399.307 interações

Netflix Brasil - com 275.755 interações

Casas Bahia - com 157.032 interações

Riachuelo - com 80.348 interações

Ambev - com 77.302 interações

TAG - Experiências Literárias - com 68.392 interações

Hering Oficial - com 54.441 interações

Playstation Brasil - com 49.017 interações

Risqué Friends - com 48.808 interações

O Boticário - com 44.675 interações

Top 10 marcas com mais engajamento em conteúdo LGBTI+ no Twitter

Doritos - com 47.746 interações

Casas Bahia - com 45.919 interações

Ambev - com 29.518 interações

Burger King Brasil - com 20.680 interações

TIM Brasil - com 12.013 interações

Submarino - com 8.004 interações

Netflix Brasil - com 7.660 interações

Magazine Luiza - com 4.669 interações

Coca-Cola Brasil - com 3.557 interações

Trident - com 3.144 interações